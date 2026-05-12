Piden sancionar a quienes atropellen a animales y huyan en CDMX

Diputados del Congreso de la Ciudad de México, presentaron una iniciativa para reformar el Código Penal de la Ciudad de México y sancionar a quienes huyan del lugar tras atropellar a un animal sin prestarle auxilio.

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Rebeca Peralta, explicó que esta propuesta contempla reformar el artículo 350 Ter y adicionar el artículo 350 Sexies al Código Penal capitalino, con el objetivo de castigar la omisión de auxilio a animales atropellados y aumentar las penas cuando el responsable huya del lugar tras provocar la muerte del animal.

Accidentes desafortunados

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“Esta iniciativa no busca criminalizar accidentes desafortunados, lo que planteamos es sancionar la INDIFERENCIA ante un animal herido. Proponemos sanciones claras y un nuevo orden jurídico: auxiliar y no abandonar”, sostuvo.

Peralta refirió que la iniciativa establece que cualquier conductor que lesione a un animal y se retire sin ayudarlo o sin garantizar atención veterinaria, enfrentará de seis meses a dos años de prisión y multas que irán de los 5 mil a 22 mil pesos, así como la suspensión de su licencia de conducir hasta por un año.

“Hoy, en la Ciudad de México, una persona puede atropellar a un perro, a un gato o a cualquier animal, darse a la fuga, dejarlo agonizando en la calle y no existe un delito específico por omitir el auxilio; con esta iniciativa buscamos cerrar ese vacío en la ley”, enfatizó.

Además, la reforma contempla una agravante al artículo 350 Ter para incrementar de cuatro a seis años de prisión cuando la muerte del animal sea consecuencia de un atropellamiento y el responsable abandone el lugar.

Maltrato animal en CDMX.

“Muchos animales no mueren únicamente por el atropellamiento, sino por el abandono posterior. Mueren porque alguien decidió irse, porque alguien creyó que no tenía obligación alguna de detenerse o pedir ayuda”, expresó.

Apenas ayer los cuerpos decapitados de varios animales fueron abandonados dentro de bolsas negras, sobre avenida Gran Canal, entre avenida 510 y Ángel Albino Corzo, en la colonia Gertrudis Sánchez, alcaldía Gustavo A. Madero.

Personal de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México laboraron en el lugar e iniciaron la carpeta de investigación.

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