Aumenta a 34 el número de perros fallecidos del Refugio Franciscano

Aumentó a 34 el número de perros franciscanitos fallecidos, luego de ser rescatados el 8 de enero del refugio ubicado en la carretera México-Toluca en el kilómetro 17.5, de la colonia Lomas de Vista Hermosa, en la alcaldía de Cuajimalpa.

El día 21 de ese mes, las autoridades capitalinas informaron que eran seis los canes fallecidos, había otros 175 en estado delicado; casi 20 por ciento de los lomitos rescatados.

Este jueves, durante una conferencia de prensa, encabezada por la secretaria de Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza; la titular de Salud, Nadine Gasman, dio a conocer que a la fecha se tiene el reporte de 34 decesos.

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Se registraron 12 muertes en las instalaciones de la Utopía que se construye en la Gustavo A. Madero; 11 en el refugio emergente instalado en el Ajusco y otros 11 fallecieron en el refugio de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en Xochimilco.

Otros 34 ejemplares rescatados se encuentran internados en el Hospital Veterinario del Gobierno capitalino, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, seis de los cuales se encuentran en condición grave, afirmó Nadine Gassman.

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Una de ellas, una perrita presenta tumores mamarios. Se le practicaron las cirugías que necesitaba en el hospital, se vieron que esas lesiones no eran malignas y ahora está recuperándose. Está en atención médica continúa con los cuidados adecuados”, precisó la funcionaria, en una conferencia de prensa donde se anunció que los perros rescatados serán concentrados en el refugio de la Brigada de Vigilancia Animal.

El primer grupo que será reubicado está conformado por 293 perros que se mantienen en el refugio temporal del Ajusco, adelantó la titular de la Sedema, Julia Álvarez Icaza, sin dar una fecha específica, dijo que el traslado “será próximamente” y reconoció que aún se trabaja en la habilitación del sitio.

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