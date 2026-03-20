Tribunal avala adopción de casi mil perritos tras desalojo del Refugio Franciscano

A más de dos meses del desalojo del Refugio Franciscano en la alcaldía Cuajimalpa, Ciudad de México, el Poder Judicial de la Federación, resolvió negar la suspensión definitiva solicitada por el Refugio Franciscano Asociación Civil, y por la denominada Asociación Franciscana Institución de Asistencia Privada, con lo que dejó firme la facultad de las autoridades para dar en adopción a los 936 perros asegurados tras denuncias de maltrato.

El secretario de Gobierno insistió en que el movimiento para recuperar a los llamados “franciscanitos” tiene intereses políticos Foto: Moisés Pablo Nava | Cuartoscuro

La decisión fue emitida por el Juzgado Sexto en Materia Administrativa, que consideró que frenar las adopciones iría en contra del bienestar de los animales.

Mejores condiciones para los caninos

“Impedir a las autoridades que den en adopción a los citados caninos implicaría interponerse a que éstos encuentren familias que les puedan proporcionar (…) mejores condiciones de cariño y cuidado”, señala el fallo del juicio de amparo 230/2026-II, documento al que Excélsior tuvo acceso.

La Fundación Antonio Haghenbeck pidió al gobierno capitalino y al Poder Judicial local que se actúe con imparcialidad Foto: Rogelio Morales | Cuartoscuro

Luego del desalojo del 8 de enero pasado los animales permanecen bajo resguardo oficial, en espera de una resolución jurídica que definiera su destino.

Con la decisión judicial, ese escenario queda despejado, aseguró la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, que enfrenta un proceso judicial con el Refugio Franciscano por la propiedad del predio.

Incurrieron en conductas violatorias

Su representante legal, Fernando García Juárez, sostuvo que el litigio, presentado por el Refugio, había sido utilizado como una medida dilatoria.

La resolución es categórica: no existe fundamento legal para devolver los animales a quienes incurrieron en conductas violatorias de la legislación”, afirmó el litigante.

El abogado agregó que el juez también consideró que permitir las adopciones no afecta a las asociaciones promoventes.

Luego del desalojo, el Refugio Franciscano recuperó el 30 de enero la posesión del predio de 5 mil metros cuadrados en Cuajimalpa, tras una orden judicial.

El personal retomó el control del sitio, anteriormente desalojado por denuncias de maltrato animal, y busca el regreso de más de 900 animales.

En el Deportivo Hermanos Galeana donde se encuentran algunos perros rescatados del Refugio Franciscano. Alejandro Aguilar

Al respecto, la asociación Haghenbeck insistió este viernes en un comunicado que “el refugio “habría sido ocupado de forma irregular, lo que podría configurar un delito de despojo, a la par de posibles daños ambientales por descargas de residuos en la barranca cercana”.

Sin embargo, destacó que seguirán atentos a la implementación del fallo judicial, que permite al Gobierno capitalino iniciar el proceso de adopción de los perros rescatados del refugio.

La Fiscalía capitalina reportó en su momento 21 muertes previas al rescate final.

Del total de animales rescatados, 304 están en el refugio del Ajusco, 371 con la Brigada de Vigilancia Animal y 183 en la Utopía Gustavo A. Madero.

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