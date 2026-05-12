Apoyan a afectados tras torrenciales lluvias en Azcapotzalco, CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México informó que unas 20 cuadrillas conformadas por diferentes dependencias realizan trabajos de limpieza de predios, desazolve y apoyo a vecinos de colonias como San Pedro Xalpa, Ampliación San Pedro Xalpa y Pueblo San Pedro Xalpa en Azcapotzalco, que sufrieron afectaciones por el desbordamiento del Río Hondo el lunes 11 de mayo de 2026 por la noche.

Destrozos en Azcapotzalco Jonás López

“Se realizará el censo de los inmuebles afectados a través de una plataforma digital; posteriormente, se realizarán trabajos de desazolve, limpieza al interior de predios y apoyo a vecinas y vecinos”, indicó la dependencia.

Destrozos en Azcapotzalco Jonás López

Titular de SGIRPC arribó a la zona

La titular de la SGIRPC, Myriam Urzúa, arribó a la zona afectada para coordinar los trabajos de mitigación de daños.

También han llegado a la zona cuadrillas de vacunación para apoyar a la población afectada.

Cuadrillas de diferentes dependencias apoyan Jonás López

En tanto, la alcaldía Azcapotzalco señaló la mañana de este martes que derivado de las lluvias registradas la tarde y noche de ayer se encontraba en comunicación con la Autoridad Educativa Federal para proponer que la asistencia a clases de educación básica de hoy fuera considerada opcional en las zonas afectadas, así como en el nivel medio superior, priorizando en todo momento la seguridad y el bienestar de las y los estudiantes.

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