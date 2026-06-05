Aceleran trabajos del parque elevado sobre Tlalpan previo a inauguración

A dos días de la fecha prevista para su inauguración, los trabajos en el parque elevado que se construye sobre calzada de Tlalpan avanzan a marchas forzadas.

La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) y las empresas encargadas mantienen cierres viales parciales en distintos puntos del corredor, con el objetivo de acelerar los últimos detalles de la obra.

Este viernes permaneció cerrada la circulación sobre calzada de Tlalpan, desde la estación Chabacano del Metro, hasta Pino Suárez, lo que obligó a cientos de automovilistas a buscar rutas alternas para continuar su trayecto rumbo al centro histórico.

Foto: Hilda Castellanos | Excélsior

Las afectaciones también alcanzaron al transporte público, usuarios del servicio emergente de RTP y pasajeros de camiones concesionados tuvieron que descender de las unidades y caminar varios metros para llegar a sus destinos, debido a las restricciones impuestas por las labores de construcción.

Trabajos avanzar por varios frentes

En la zona era visible la intensa actividad de decenas de trabajadores, cuadrillas de la Sobse formaban cadenas humanas para trasladar “mano a mano” plantas y material de jardinería que será colocado en el tramo elevado.

A ras de suelo y sobre las estructuras elevadas continuaban los trabajos de soldadura de las estructuras gigantes metálicas.

Reproducir Video: Hilda Castellanos

Uno de los puntos con mayor movimiento se localiza sobre la estación Chabacano, donde enormes grúas permanecían, hasta la tarde del viernes, operando para montar estructuras metálicas de gran tamaño que formarán parte del parque elevado.

Personal especializado realizaba maniobras para ensamblar y fijar las piezas en el tramo de la obra en la estación Chabacano.

En paralelo, trabajadores avanzan en la intervención artística de los pilares que sostienen la estructura.

Con brochas y rodillos dan forma a los murales que adornarán la Calzada Flotante, que conectará con la ciclovía de Tlalpan, recientemente inaugurada.

Foto: Hilda Castellanos | Excélsior

Calzada tiene filtraciones

Durante un recorrido Excélsior pudo observar que la obra tiene filtraciones; las juntas están abiertas y es posible ver las varillas, lo que provoca goteras, presumiblemente del agua acumulada por las precipitaciones de los últimos días.

Mientras los trabajos en el sitio continúan, en chats vecinales de colonias ubicadas a lo largo del recorrido del parque elevado, que va desde la estación Chabacano a la Plaza Tlaxcoaque, sobre el trazo de la Línea 2 del Metro, comenzaron a circular invitaciones para asistir a la inauguración programada para este domingo 7 de junio, a las 08:30 horas.

En esos mensajes se asegura que al acto acudirán la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y la jefa de Gobierno, Clara Brugada, lo que no ha sido confirmado por las autoridades.

El pasado 25 de mayo, Brugada explicó que la inauguración tanto de esta obra como de la remodelación de la Línea 2 del Metro podría realizarse entre el 7 y el 8 de junio.