Obras en CDMX rumbo al Mundial alcanzan inversión por 23 mil mdp

El gobierno capitalino ha invertido, hasta el momento, 23 mil millones de pesos en más de dos mil obras de infraestructura, movilidad, seguridad, medio ambiente y turismo, para recibir la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Este año, la inversión pública en la Ciudad de México ascendió a 59 mil millones de pesos, un aumento de 55 por ciento, desde que entramos al gobierno hace dos años. El monto total de obras en este contexto del Mundial asciende a más de 23 mil millones de pesos”, informó la jefa de Gobierno Clara Brugada, al presentar la nueva Plataforma de Transparencia para el Mundial 2026.

En el llamado Parque Elevado del Calzada de Tlalpan, considerado uno de los proyectos urbanos más ambiciosos de la actual administración, se han invertido hasta el momento mil 900 millones de pesos, obra que “se convertirá en la UTOPÍA peatonal de la ciudad”, aseguró Brugada.

“Vamos a tener una Calzada de Tlalpan más democrática, más multimodal y más segura para todas las personas”, afirmó al insistir en que la obra, que se construye sobre la Línea 2 del Metro, “se inaugurará en los próximos días, poco antes del Mundial”, pero sin precisar la fecha de entrega.

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Semanas antes, la mandataria habría asegurado que el parque elevado sería abierto al público el 31 de mayo, misma fecha en la que se pretendía entregar los trabajos de modernización de 20 estaciones de la Línea 2 del Metro.

Para las obras en la línea azul, se han destinado 833 millones de pesos, de los dos mil 400 millones de inversión en el Metro, con motivo del Mundial.

De este total, mil 600 millones de pesos se destinaron al mantenimiento de este sistema de transporte”, dijo.

Molestias por obras en el Metro

Ante las quejas de ciudadanos por las afectaciones que han provocado los trabajos en la Línea 2, Clara Brugada dijo que “por primera vez se invierte en cambiar las estaciones que va a disfrutar la gente, lamentablemente ahorita hay molestias por las obras, pero después todos las vamos a disfrutar”.

Justificó que las afectaciones permitirán “garantizar que el Metro no se detenga, que funcione más”.

La mandataria adelantó que, una vez concluido el Mundial, arrancará la intervención sin precedentes en la Línea 3 del Metro, que va de Indios Verdes a Universidad.

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Brugada sostuvo que la realización de la Copa Mundial aceleró proyectos prioritarios para la ciudad y permitió fortalecer los mecanismos de transparencia gubernamental.

Entre ellas, acciones en materia de movilidad, como la modernización del Tren Ligero Taxqueña-Xochimilco, conocido como el Tren Ajolote, que recibió una inversión de dos mil 400 millones de pesos. Eso ha permitido duplicar la capacidad de este tren para transportar pasajeros y modernizar el transporte del sur de la ciudad”, destacó.

Agregó que ya se han entregado obras de intervención en puntos estratégicos, como las inmediaciones del Estadio Ciudad de México y en la Zona Rosa.

Renovación de embarcaderos

Y adelantó que, en los próximos días, se entregarán otros proyectos, como la renovación integral de los embarcaderos de Nativitas y Acoxpa, en Xochimilco, así como el colector y tanque Tormenta, que se construye en Circuito Azteca y el mercado de artesanías, en esa alcaldía.

Entre otros proyectos claves de movilidad, adelantó que "antes del Mundial se va a inaugurar la ruta del Chapulín, que es la Línea Cero del Metro Chapultepec a Universidad y la ruta del Metro Universidad a Huipulco", que suman 35 kilómetros de electromovilidad.

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En rehabilitación de vialidades, para mejorar la movilidad durante el evento deportivo, la jefa de Gobierno informó que se han pavimentado más de 250 kilómetros lineales de calles y avenidas mediante trabajos nocturnos, con una inversión superior a los dos mil 600 millones de pesos.