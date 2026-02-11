Caen cuatro vinculados a La Unión Tepito tras cateo en la Cuauhtémoc

Elementos policiacos ejecutaron una orden de cateo en un inmueble de la colonia Paulino Navarro, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde detuvieron a cuatro integrantes de “La Unión Tepito”, y aseguraron más de 450 dosis de droga, un arma de fuego y cartuchos útiles.

Los detenidos son Carlo Gael “N”, de 21 años, alias “El Gansito”; Celem Daniela “N”, de 23 años, alias “Cel”; Karla Verónica “N”, de 29 años; y Amparo Verónica “N”, de 52 años.

De acuerdo con las investigaciones, formarían parte de una célula dedicada a la extorsión en su modalidad de cobro de piso, venta de mercancía robada, despojo de inmuebles, tráfico de armas, homicidio y distribución de narcóticos.

Cateo y aseguramiento

Detenidos en la Cuauhtémoc. Especial

El cateo fue resultado de trabajos de investigación que permitieron ubicar el inmueble en la calle Francisco Javier Clavijero, como un probable punto de venta y almacenamiento de droga.

Tras obtener los datos de prueba, un Juez de Control autorizó la intervención. Durante el operativo fueron aseguradas 52 dosis de metanfetamina, 258 dosis de cocaína, 105 bolsitas con marihuana, un arma de fuego, un cargador y dos cartuchos útiles.

El inmueble quedó sellado y bajo resguardo policial, mientras que lo asegurado y las personas detenidas fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica.

Cabe señalar que el detenido de 21 años cuenta con un ingreso previo al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de encubrimiento por receptación en 2024.

Por su parte el Jefe de la Policía, Pablo Vázquez, informó que las investigaciones continúan para identificar y detener a más personas involucradas y reforzar las acciones contra los generadores de violencia en la zona centro de la capital.

