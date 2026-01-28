Procesan al adolescente que disparó contra menor en Tlatelolco

Un juez especializado en Justicia para Adolescentes vinculó a proceso al menor de 13 años que disparó en contra de otro adolescente en Tlatelolco, hecho ocurrido el 20 de enero pasado.

Durante la audiencia, el impartidor de justicia le ratificó el internamiento preventivo a Nicolás "N" y fijó 40 días para la investigación complementaria.

La semana pasada, el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) Pablo Vázquez, informó que el ataque a balazos en contra del adolescente, identificado como Donovan "N" de 17 años, en Tlatelolco está ligado con una transacción de drogas que "salió mal".

Al ser entrevistado al término de un evento en el agrupamiento Guerreros, el jefe de la Policía capitalina refirió que las primeras líneas de investigación arrojaron dicho móvil.

"La principal línea de investigación, parece que se estaba llevando una transacción, probablemente de droga, algo salió mal en la transacción y hubo una agresión", explicó.

Tlatelolco está más vigilado

Comentó que en caso de que se compruebe que Nicolás "N" de 13 años detenido por u policía, fue el que accionó el arma de fuego, se deberá proceder conforme a Ley de Justicia para Adolescentes.

El secretario destacó que se reforzó la presencia en la zona tras este crimen, lo que permitió la detención de algunas personas, aunque no detalló si fue por estar relacionadas con el ataque en contra del adolescente o porque cometieron otros ilícitos.

La agresión a balazos ocurrió el pasado martes alrededor de las 20:30 horas, en la avenida Manuel González, entre Eje Central y Paseo de la Reforma, colonia Nonoalco Tlatelolco.

Agresor llegó en bicicleta

El parte oficial señala que un elemento policíaco observó cuando dos jóvenes llegaron a bordo de una bicicleta eléctrica y abrieron fuego en contra de un adolescente, quien jugaba en la cancha.

Los sospechosos dieron marcha, pero el oficial se les aventó encima para evitar su escape, lo que provocó que los tres cayeran al piso, logrando así la detención del que presuntamente disparó identificado como Nicolás "N".

Paramédicos de Protección Civil de la alcaldía Cuauhtémoc determinaron que el lesionado de nombre Donovan "N" de 17 años de edad, presentaba tres heridas por arma de fuego, uno en abdomen, uno en vejiga y uno en húmero trasladándolo al Hospital de Rubén Leñero.

Mientras que el menor de edad detenido y puesto a disposición del agente del Ministerio Público para que se definiera su situación legal, la cual avanzó hasta determinar su actual vinculación a proceso.

*DRR*