Alcalde Giovani Gutiérrez destaca obras públicas en Coyoacán rumbo al Mundial

Coyoacán es una alcaldía de la Ciudad de México que conserva su esencia colonial y artística en cada uno de sus barrios, además de abrazar a dos de los símbolos más significativos de la capital mexicana: Ciudad Universitaria y el Estadio Azteca.

Por esas particularidades se vuelve una opción perfecta para los cientos de miles de turistas que viajarán a nuestra ciudad a vivir el privilegio de la copa del mundo 2026.

Además de las emociones y euforia que genera de suyo la justa mundialista, Coyoacán es una digna representante de la cultura mexicana que dejará contentos y satisfechos a todas las personas que se acerquen a conocerla con motivo del mundial 2026, aseguró el alcalde José Giovani Gutiérrez Aguilar.

Obras en Coyoacán rumbo al Mundial

En entrevista con Paco Zea durante la segunda emisión de Imagen Informativa, el alcalde dijo que se construyeron en los últimos meses obras para recibir a todos los visitantes locales y extranjeros, así como para el disfrute de los habitantes permanentes de la demarcación, cuna de Frida Kahlo.

Nosotros, desde un principio planeamos obra pública que perdure para siempre, no nada más para los cinco partidos de copa del mundo porque vivimos aquí los 365 días del año” destacó el funcionario.

Algunas de las obras tuvieron que ver con repavimentación, drenaje, agua potable, servicios urbanos, mejoramiento de escuelas, mercados, deportivos y albercas.

Todo ello, enfatizó Giovani Gutiérrez “para que la ciudadanía coyoacanense pueda vivir mejor y recibir esta justa mundialista con la mejor cara que pueda representar a nuestro país”.

Turismo

Se busca que Coyoacán sea una plataforma para ampliar el turismo a través de que “las personas que nos van a visitar aquí, de otros lugares de la ciudad, de otros lugares de México o de otros países, que sean nuestros embajadores para que más personas vengan a México, a Coyoacán” subrayó el alcalde.

De manera especial, Giovani Gutiérrez destacó que los visitantes mundialistas podrán conocer cómo vivió Frida Kahlo, Diego Rivera, Agustín Lara y probar la gastronomía de un lugar tan querido por todos los capitalinos y quienes lo visitan.

