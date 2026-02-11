Pipa de gas pierde el control y se impacta contra vivienda en Iztapalapa

Una pipa de gas se impactó la tarde de este miércoles contra un domicilio de la colonia Buenavista, en la alcaldía Iztapalapa.

El siniestro vial ocasionó una persona lesionada y daños en la vivienda, pese a lo aparatoso del hecho, los bomberos descartaron una fuga de gas.

“Estamos atendiendo el choque de una pipa de gas en un domicilio en la colonia Buenavista, en Iztapalapa. Al momento, se descarta fuga de combustible y se atiende a una persona que resultó lesionada en el lugar”, informó a las 17:27 horas en su cuenta de X el director del Heroico Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova.

La pipa quedó incrustada en el zaguán del domicilio.

El siniestro vial ocurrió cuando la pipa, de la empresa Vela Gas, circulaba por una calle con pendiente pronunciada, perdió tracción y se proyectó de reversa para terminar impactada en el zaguán de la vivienda, indicó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

El siniestro vial ocurrió cuando la pipa circulaba por una calle con pendiente pronunciada Foto: Especial

La pipa tenía una capacidad de unos cuatro mil litros.

La dependencia indicó que los involucrados llegaron a un acuerdo para cubrir el pago de daños causados en la vivienda.

Excélsior documentó cómo las pipas de gas de todas capacidades siguen circulando en la capital a pesar de los riesgos.

