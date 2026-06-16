Operativo contra ambulantes en la Zona Rosa desata riña; reportan seis policías heridos

Un operativo realizado por personal de la alcaldía Cuauhtémoc en la calle Génova, en la Zona Rosa, derivó la noche de este martes, en un enfrentamiento con comerciantes ambulantes, que dejó como saldo seis policías lesionados y una persona detenida.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que elementos de la Policía Auxiliar y personal de la demarcación fueron agredidos mientras participaban en las acciones de reordenamiento del espacio público, por lo que fue necesario implementar un dispositivo de resguardo para proteger a los trabajadores y restablecer el orden en la zona.

Reproducir Cuatro policías auxiliares y dos elementos de la SSC sufrieron golpes y cortes con vidrios.

Como resultado de los hechos, un hombre de 30 años de edad fue detenido y será puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones correspondientes.

La dependencia capitalina detalló que cuatro policías auxiliares y dos elementos de la SSC resultaron lesionados durante los disturbios. Todos fueron atendidos por heridas menores en instalaciones de la corporación, ubicados en la calle de Liverpool, y se reportan fuera de peligro. Más tarde, la alcaldía Cuauhtémoc reportó siete agentes lesionados.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, transmitió parte de las acciones a través de sus redes sociales. Luego de encabezar el encendido de luminarias en la colonia San Simón Tolnáhuac, la mandataria arribó a la Zona Rosa, en el cruce de Liverpool y Génova, donde se tenía previsto realizar un operativo de ordenamiento de la vía pública.

Mientras dialogaba con vecinos que la abordaron, un grupo de personas rodeó a la alcaldesa, increpándola por la realización del operativo para posteriormente impedir el desarrollo del dispositivo, agrediendo con palos y objetos que lanzaron contra el equipo de la alcaldía. Rojo de la Vega estaba acompañada por personal de Vía Pública, Seguridad Ciudadana y Comunicación Social, quienes junto a la edil lograron resguardarse en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

En un mensaje publicado en X, la alcaldesa aseveró que personal de la alcaldía fue agredido a golpes, con palos, vidrios y objetos contundentes por un grupo de comerciantes instalados en la Zona Rosa.

Asimismo, señaló que entre los participantes en la confrontación se encontraban integrantes de una organización de comerciantes vinculada a la diputada local Diana Sánchez Barrios.

“Nos acaban de sacar a golpes, con palos, vidrios y armas de la ZONA ROSA. Gente de Diana Sánchez Barrios”, se lee en la publicación de Rojo de la Vega.

La Alcaldía Cuauhtémoc anunció que presentará las denuncias correspondientes contra quienes resulten responsables de estas agresiones. Asimismo, informa que las acciones de recuperación y ordenamiento del espacio público continuarán en toda la demarcación, ya que, dijo, ningún acto de violencia impedirá que se siga trabajando para garantizar calles seguras, transitables y en mejores condiciones para la comunidad.