Lluvia afecta con fuerza oriente de la Ciudad de México

La lluvia de este martes cayó más fuerte en el oriente de la Ciudad de México, en los límites con el Estado de México.

En la estación pluviométrica La Caldera, ubicada entre la alcaldía Iztapalapa y el municipio mexiquense de La Paz, para las 21:00 horas se habían acumulado 26.50 milímetros de lluvia o 26.50 litros por metro cuadrado.

El aguacero dejó encharcamientos en vialidades de la Ciudad de México como Calzada Ignacio Zaragoza y Calzada Ermita Iztapalapa.

Asimismo, estaciones de la Línea A del Metro padecieron escurrimientos. Sin embargo, las mayores afectaciones ocurrieron en calles de municipios como La Paz y Valle de Chalco.

Para este miércoles se espera que sigan las lluvias de hasta 25 milímetros, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Las precipitaciones también afectaron la movilidad en el paradero de La Paz, ya que los grandes encharcamientos, provocó la falta de transporte público, situación que impactó a miles de pasajeros que formaron grandes filas a la espera de alguna opción de movilidad.

Por lo que se volvió una larga jornada para los habitantes de las periferias de las Ciudad de México que regresaban a sus viviendas tras su jornada laboral.