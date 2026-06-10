Cae 'El Cojo' de 'La Unión', presunto autor intelectual de ataque a Diana Sánchez Barrios

En la alcaldía Gustavo A. Madero fue detenido Dylan Sebastián “N”, alias “El Cojo”, integrante de la Unión Tepito, y señalado por las autoridades como autor intelectual del atentado perpetrado contra la lideresa de comerciantes y diputada Diana Sánchez Barrios, ocurrido el 17 de octubre de 2024 en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Diana Sánchez Barrios, líder de comerciantes ambulantes.

La captura fue confirmada por el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, a través de sus redes sociales.

“Resultado de trabajos de investigación e inteligencia, compañeros de la SSC detuvieron, en la alcaldía Gustavo A. Madero, a Dylan Sebastián ‘N’” objetivo generador de violencia, presuntamente vinculado con los delitos de narcomenudeo, homicidio calificado y transfeminicidio en grado de tentativa”, público Vázquez Camacho en X.

La diputada suplente Diana Sánchez Barrios se encuentra en coma inducido

El Cojo cuenta con otros delitos

El Cojo está relacionado con el grupo criminal La Unión Tepito, que opera principalmente en la zona centro de la capital, y también es investigado por su probable participación en al menos dos hechos violentos ocurridos en las alcaldías Tláhuac y Venustiano Carranza, precioso el jefe de la Policía capitalina.

“Se le relaciona con la Unión Tepito y con diversos eventos de disparos y feminicidio, así como con la agresión en contra de una diputada en la alcaldía Cuauhtémoc”, señaló.

De acuerdo con las investigaciones, Dylan Sebastián “N” habría desempeñado un papel clave en la planeación del atentado registrado en la calle Motolinía, en pleno Centro Histórico de la Ciudad de México.

Su presunta participación consistió en coordinar aspectos operativos para la ejecución de la agresión armada, contra la diputada Sánchez Barrios.

La Unión Tepito dio la orden

diana sánchez Barrios en atentado

Las indagatorias también apuntan a que, tras su detención, el imputado habría referido que la orden para atacar a la lideresa de comerciantes, provino de integrantes de La Unión Tepito.

Sin embargo, las autoridades no han informado si dicha declaración ya forma parte de una carpeta judicializada ni si existen órdenes de aprehensión pendientes contra otros posibles implicados.

La agresión, a manos de varios sujetos armados, que huyeron del lugar en motocicletas, dejó un saldo de dos personas fallecidas.

Una de ellas fue Víctor, comerciante dedicado a la venta de lentes en la zona de Tacuba.

La segunda víctima fue Carlos David Núñez, primo de Sánchez Barrios, quien perdió la vida días después debido a las secuelas de las lesiones sufridas durante el atentado.