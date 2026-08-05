Vecinos de la Del Valle denuncian intimidación por parte de concejal; acusan intento de despojo

Habitantes del edificio ubicado en Patricio Sanz 529 en la colonia del Valle, de la Ciudad de México, denunciaron que el concejal Hugo Torres Zumaya, de Morena, los ha intimidado de diversas formas para que salgan del edificio.

Les argumenta que deben permitir que la Comisión de Reconstrucción inicie labores de rehabilitación en el edificio, a pesar de que cuentan con un amparo para que la rehabilitación inicie hasta que la comisión les entregue la documentación que especifica en qué consiste la obra.

En entrevista con Excélsior, Vanessa Mesa, propietaria de uno de los departamentos, expresó que llevan tres años esperando que la comisión les entregue la documentación y en dos ocasiones se han amparado -en septiembre del 2024 y marzo de éste año- para no abandonar el edificio y que no inicien las obras hasta que sepan con certeza en qué consistirá la obra del edificio catalogado con riesgo medio-bajo, a raíz del sismo del 2017.

El edificio ubicado en Patricio Sanz 529, en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, fue catalogado con riesgo medio tras el sismo del 19 de septiembre de 2017. Cuartoscuro

Explicó que el concejal Torres Zumaya se acercó al edificio a inicios del año sin tener atribuciones para intervenir, junto con una mujer que dice llamarse Paula Gorostiaga, y dice ser asesora jurídica del gobierno de la Ciudad, aunque de acuerdo a funcionarios locales ella no es funcionaria.

Ellos dos -Torres y Gorostiaga- mandaron poner un grupo de choque en el edificio que nos dijo ‘nosotros nos hemos dedicado junto con la licenciada y el concejal a cuidar otros edificios que están en estas condiciones (...) edificios que se van a caer, para que los arreglen y se vendan”, dijo Mesa y detalló que eso les hizo temer por su propiedad.

Ya hubo un caso que lamentar

Y ya ocurrió el primer despojo en el edificio: hace unos meses murió el esposo de una de las vecinas quien tiene 84 años, sus hijos se la llevaron un par de meses para que viviera su duelo pero al regresar en mayo pasado ya no pudo entrar a su casa.

“La gente del concejal mandó tapiar la entrada al quinto piso desde el elevador y las escaleras y la señora ya no pudo entrar a su departamento y ya interpuso una denuncia por despojo” narró Mesa.

Los habitantes del edificio afirman que el concejal Torres Zumaya inició una campaña de acoso contra el vecino que interpuso el amparo en marzo pasado “lo acusaron de que maltrata a su mamá de 94 años, dijeron que le pega y pedían que se llevaran a la señora al DIF y a él le dieran cárcel de 6 meses. Obviamente la denuncia no procedió porque todo es mentira” dijo uno de los vecinos quien pidió el anonimato.

Y afirmó que la gente del concejal Torres Zumaya dañó el departamento del vecino que presentó el amparo, picando el tubo de agua con una broca, generando fugas de agua y otros problemas. Ante esta situación piden la intervención inmediata de la autoridad.