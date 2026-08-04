Con el agua al cuello en Azcapotzalco

Cada que llueve se inunda la alcaldía Azcapotzalco que gobierna Nancy Marlene Núñez Reséndiz, lo que deja ver la nula atención para reparar taponamientos en las calles.

Incluso desde el Congreso capitalino se presentó un punto de acuerdo para exhortar a la alcaldesa a fortalecer los trabajos de desazolve y limpieza de coladeras, alcantarillas y redes de drenaje en las colonias de la demarcación, pero Nancy Núñez sigue sin ofrecer una respuesta.

Incluso habitantes de Azcapotzalco también sugieren acciones preventivas que permitan disminuir el riesgo de encharcamientos, con la idea de proteger la seguridad de la población y mejorar la respuesta de las autoridades durante la temporada de lluvias.

La gente expresa la necesidad de reforzar el mantenimiento de la red de drenaje debido a las afectaciones que se presentan en calles, avenidas, zonas habitacionales y áreas comerciales, lo que impacta la movilidad y representa riesgos para peatones, personas adultas mayores, niños, personas con discapacidad y usuarios del transporte público.

A pesar de las múltiples quejas, la acumulación de residuos e insuficiencia en el mantenimiento preventivo mantiene a esta demarcación como una de las más vulnerables de la Ciudad de México.

Y es que el problema es constante: acumulación de residuos por toneladas de basura, lodo y hojarasca que bloquean coladeras obstruyendo el flujo pluvial.

La situación persistirá con dichas afectaciones mientras la alcaldía se mantenga a oídos sordos y con apatía política de colaborar.