Acusan despojo en la Roma con posible complicidad de agentes del Ministerio Público

En un mismo año, Juan Pablo García recibió dos llamadas que lo obligaron a llegar corriendo a un hogar al que no le permitieron ingresar.

La primera llamada fue el 21 de julio de 2025, cuando sus vecinos de la calle Jalapa, en la colonia Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc, le avisaron que su pareja sentimental, el artista canadiense Richard de Moszka, se había desvanecido en la azotea y llamaron a la policía.

Cuando llegó, la casa que compró el extranjero en 2005 estaba asegurada por agentes del Ministerio Público, con candados y sellos porque, le informaron, Richard había muerto. Tuvo que esperar dos días para que le permitieran sacar el cuerpo de su pareja y cremarlo, pero la casa permaneció asegurada por las supuestas investigaciones que luego determinaron que su muerte había sido a causa de un infarto.

Tras una primera llamada, cuando llegó a la casa que compró el extranjero en 2005, estaba asegurada por agentes del MP. Ariel Rodríguez

La segunda llamada fue el 3 de septiembre, más de un mes después, cuando nuevamente vecinos le alertaron que ya habían quitado los sellos y candados de su casa con el número 291 en Jalapa, sólo que ahora había una persona adentro que se identificaba como el nuevo propietario.

Recibí una llamada un viernes en la noche, lloviendo, de un vecino que me decía, ‘oye, ya gente entró a la casa, quitaron las cadenas, quitaron los sellos’. Me encontré a tres personajes, uno que se identificó como el abogado de la parte supuestamente compradora de la casa”, relató a Excélsior.

Se trata de otro caso más de despojo en la Ciudad de México, uno que contiene datos clave para sospechar de la presunta participación de agentes del ministerio público en la identificación, planeación y hasta falsificación de documentos para arrebatar inmuebles a personas en situaciones vulnerables.

“Detesto la idea de que haya gente a la espera de detectar a alguien abajo y aprovecharse de la confusión y lo débil que te deja una pérdida”, dijo la víctima.