Mundialito con tu Policía: abren certamen artístico para niñas y niños

Con temas como Mi policía me cuida en el Mundial y K9: patitas mundialistas en acción, la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina abrió la convocatoria para el Séptimo Concurso de Pintura Infantil 2026 “Mundialito con tu Policía”, dirigido a niñas y niños de entre seis y 12 años que vivan en la Ciudad de México o el Estado de México.

El certamen busca fortalecer la cercanía entre la niñez y los cuerpos de seguridad a través de actividades creativas.

La competencia estará dividida en dos categorías: de seis a ocho años y de nueve a 12 años de edad; cada menor podrá registrar únicamente un dibujo o pintura, el cual deberá ser completamente original y no podrá contener copias parciales o totales de obras difundidas en otros medios.

Los trabajos podrán elaborarse con acuarelas, crayones, óleo, lápices de colores, gises o plumones, y deberán presentarse en cartulina, papel cascarón o cartoncillo, con medidas de 33 por 50 centímetros. Además, no deberán incluir textos o leyendas.

La recepción de las obras permanecerá abierta hasta el 7 de agosto, en el Museo de la Policía de la Ciudad de México, ubicado en la calle Victoria número 82, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, en un horario de 9:00 a 18:00 horas, de lunes a domingo.

Al momento de entregar el trabajo, el personal proporcionará una ficha de inscripción donde deberá añadirse una breve explicación del dibujo.

En caso de que los menores aún no sepan escribir, podrán recibir apoyo de madres, padres o tutores, señala la convocatoria.

La dependencia señaló que el jurado estará integrado por autoridades de la SSC, representantes del Gobierno capitalino y artistas invitados, quienes calificarán creatividad, composición, técnica y presentación.

Los primeros lugares de cada categoría recibirán una tableta electrónica, juguete y balón; los segundos lugares obtendrán reloj inteligente, juguete y balón; mientras que los terceros lugares serán premiados con audífonos, juguete y balón.

Además, 25 finalistas por categoría recibirán diploma y obsequio. La premiación se realizará en septiembre, con fecha y sede aún por definir.