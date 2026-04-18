¡Toma precauciones! Calles cerradas y rutas alternas por el México vs Brasil en el Estadio Banorte
Autoridades de la CDMX anunciaron cierres viales y rutas alternas por el partido México vs Brasil en el Estadio Banorte, además de transporte especial para aficionados.
Autoridades capitalinas anunciaron un operativo vial especial para garantizar la seguridad durante el partido entre México y Brasil en el Estadio Banorte, lo que implicará cierres y restricciones de tránsito en varias zonas del sur de la Ciudad de México.
El encuentro, considerado uno de los más atractivos del calendario, reunirá a miles de aficionados en el recinto deportivo. Debido a la alta afluencia, se implementarán medidas para priorizar el tránsito peatonal y el acceso ordenado de los asistentes, lo que afectará de manera directa la circulación vehicular en avenidas principales y calles aledañas.
Calles cerradas
Las autoridades confirmaron que habrá restricciones vehiculares en puntos clave alrededor del estadio, principalmente en:
- Calzada de Tlalpan
- Periférico
- Calzada Acoxpa
También se prevén cortes en accesos que conectan con Renato Leduc y zonas cercanas al CETRAM Huipulco, donde se concentrará gran parte de los aficionados que llegarán en transporte público.
Rutas peatonales seguras
El operativo contempla la habilitación de siete rutas peatonales seguras, que conectarán distintos puntos del sur de la ciudad con el Estadio Banorte. Entre ellas destacan accesos desde:
- Parque Cantera
- Santa Úrsula
- Periférico
- Calzada de Tlalpan
- Paseo Acoxpa
- Avenida Estadio Azteca
Estas rutas buscan evitar aglomeraciones y garantizar el desplazamiento seguro de los asistentes.
Alternativas viales
Para quienes circulen en automóvil, se recomienda evitar la zona y considerar rutas alternas como:
- Viaducto Tlalpan
- Boulevard Gran Sur
- Avenida Santa Úrsula
- Avenida Santa Tomás
- Anillo Periférico
- Avenida División del Norte
- Avenida Insurgentes
- Canal de Miramontes
- Miguel Ángel de Quevedo
- Circuito Interior
Transporte especial
Además de los cierres, se habilitará un servicio de transporte especial operado por unidades del Servicio de Transportes Eléctricos y RTP, con salidas desde puntos estratégicos como:
- Bellas Artes
- Tasqueña
- Perisur
- Metro Universidad
- Auditorio
- Santa Fe
El costo del viaje será de 22.50 pesos, pagado mediante la Tarjeta de Movilidad Integrada, lo que representa una alternativa accesible para quienes buscan evitar complicaciones viales.
Las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar tiempos de traslado, planear rutas alternas y mantenerse atentos a las indicaciones de los cuerpos de seguridad y tránsito.