Apoya Coyoacán inclusión, diversidad y empleo

La alcaldía Coyoacán y la organización llamada Compro Diverso, inauguraron la 5ª Feria del Empleo de la Diversidad y la Inclusión, con la participación de 50 empresas y dos mil vacantes.

Con esto, Coyoacán se convierte en la primera alcaldía en la capital en alcanzar esta cifra de ediciones enfocadas en promover oportunidades laborales en espacios incluyentes y libres de discriminación.

El alcalde Giovani Gutiérrez destacó que la feria ofrece oportunidades de un trabajo digno, remunerado y cercano a sus viviendas.

Subrayó que en Coyoacán los resultados son producto de la suma de esfuerzos: “Uno de los más destacados es el trabajo coordinado con el sector empresarial, pero también lo debo decir, y lo digo siempre, en coordinación con el Gobierno Federal y el Gobierno de la Ciudad de México”.

Esta feria, durante cinco años, ha logrado convocar a 329 empresas que han promovido más de 11 mil 500 vacantes en espacios laborales seguros. Además, se ha registrado la asistencia de más de 12 mil 600 buscadoras y buscadores de empleo, con evidencia testimonial de varios de ellos con su contratación.

Se han impulsado acciones como la firma de la Ley 3 de 3 contra la violencia, la implementación de una política de cero tolerancia al acoso y el establecimiento de protocolos de atención y prevención, posicionando a la demarcación como referente en estos temas.

Mencionaron que una feria de empleo inclusiva puede impactar profundamente en la vida de las personas, incluso salvarla, al ofrecer entornos seguros para quienes buscan oportunidades laborales.

Destacaron la relevancia de crear espacios laborales verdaderamente incluyentes, y reconocieron que en esta feria existen alternativas laborales en espacios seguros, con oportunidades de capacitación y desarrollo profesional