“Edith quería construir su casa, terminar la escuela y sus estudios”

Edith Guadalupe, una estudiante de Turismo de 21 años a quien le faltaban sólo dos semestres para graduarse, fue encontrada muerta este viernes 17 de abril.

Raúl Valdez Marín, padre de la víctima, relató en entrevista con Grupo Imagen el último contacto que se tuvo con ella.

La niña le manda ubicación a la mamá diciéndole que va a estar en ese lugar... cuando la mamá se intenta comunicar, ya sus dos teléfonos que la niña tenía estaban apagados”.

Raúl Valdez Marín, padre de la víctima, relató en entrevista el último contacto que se tuvo con ella. José Antonio García

El pasado miércoles, la joven salió de su domicilio en la alcaldía Iztapalapa hacia un edificio en la avenida Revolución, en la Benito Juárez, para asistir a una entrevista laboral.

Obstrucción y "pruebas borradas"

La familia denunció que el personal del inmueble donde se realizó la cita de trabajo mintió deliberadamente para ocultar el rastro de la joven.

El guardia de seguridad niega que mi hija entró a ese domicilio. Cuando logro obtener imágenes del C5, vemos que la niña entra al domicilio”, afirmó Valdez Marín.

Ante esta situación, el padre de Edith exigió que la investigación alcance a quienes administran el inmueble.

Yo quiero que me entregue a los administradores del edificio porque ellos borraron las imágenes en donde mi hija entraba a ese condominio”.

Crítica a la Fiscalía

La familia de Edith Guadalupe criticó a las autoridades, señalando que la respuesta institucional no fue expedita a pesar de la urgencia del caso.

Valdez Marín detalló que tuvieron que recorrer las calles de la Ciudad de México por su cuenta para obtener evidencia.

Nosotros tuvimos que hacer su trabajo básicamente porque ellos no tuvieron el valor de agarrar la máquina y seguir un C5. Los videos que la mamá de mi hija obtuvo, no los obtuvo del C5, los obtuvo de vecinos que le prestaron su cámara”, lamentó el padre.

La familia bloqueó avenida Revolución para exigir que se buscara en el edificio. José Antonio García

Añadió que la autoridad sólo entregó el video de ingreso después de que la familia realizó bloqueos viales.

Cuando yo cerré la vialidad, me traen aquí y sin ninguna carpeta, sin nada, me sueltan el video, pero pues ya era demasiado tarde”.

Edith Guadalupe es recordada por su familia como una joven dedicada a sus estudios y a su hogar. Su padre destacó que buscaba empleo para solventar su educación.

Reproducir Video Edith Guadalupe a bordo de una motocicleta que la llevó a la cita

"Una niña de casa"

Ella quería construir su casa, quería terminar su escuela y ella pagarse sus estudios... Estaba estudiando turismo, le faltaban dos semestres”.

Al cierre de este viernes, la familia se encontraba a la espera de la entrega del cuerpo por parte del Ministerio Público.

Para mí lo importante era que me entregaran a mi hija y yo poderla sepultar. Y ya después de ahí empezar yo a ver”, concluyó Raúl Valdez.