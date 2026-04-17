Suspenden a funcionarios acusados de corrupción en caso Edith Guadalupe

La fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, informó que, respecto al feminicidio de Edith Guadalupe, joven de 21 años localizada sin vida en un edificio en la alcaldía Benito Juárez, varios funcionarios fueron separados de su cargo mientras se realiza la investigación correspondiente, esto tras ser acusados de pedir dinero a la familia para iniciar las diligencias.

Sobre la corrupción denunciada, la conducta que señalan los familiares es grave e inaceptable, se dio intervención a asuntos internos, se investigan los hechos, tanto en lo administrativo como penalmente para determinar la responsabilidad”.

Y añadió: “El personal será separado mientras se desarrollan las indagatorias, no limitándose al personal de la fiscalía, sino de todos los servidores públicos, este caso nos obliga a esclarecer el crimen, determinar y sancionar cualquier conducta para que esto no ocurra de nuevo”.

Foto: Rodolfo Dorantes | Excélsior

Durante una conferencia de prensa, la fiscal capitalina añadió que aún no se pude confirmar que se cometiera un acto de corrupción, pero al tratarse de una grave acusación se inició la investigación para esclarecer la situación.

Hay una investigación de fondo hacia un elemento de la Policía de Investigación, esa es la referencia que se dio de los familiares, tenemos ubicado al agente, se realiza la investigación relacionada con esto, como medida precautoria se separó de sus labores, para determinar si hubo un acto de corrupción”.

Buscan al probable responable

Alcalde Luján añadió que se tiene identificado a un probable responsable, pero evitó abundar en detalles bajo el argumento que no se puede comprometer la investigación que aún continúa para detenerlo y llevarlo ante la justicia.

También explicó que la denuncia por la desaparición de Edith Guadalupe se realizó durante la noche del 15 de abril y las primeras horas del 16.

La víctima salió de su domicilio ubicado en la colonia Magdalena Atlazolpa, de la alcaldía Iztapalapa, cuando llegó al lugar de la entrevista compartió su ubicación con su familia, por lo que se pudo precisar el lugar en el que la dejó el servicio de mototaxi.

Alcalde también dijo que se está buscando al conductor del vehículo que dejó a Edith, quien ya fue identificado Foto: José Antonio García | Excélsior

En las primeras investigaciones se estableció que no hubo evidencia de la salida de la joven del inmueble, fue la madrugada de este viernes cuando el personal de la fiscalía ingresó y comenzó la búsqueda piso por piso, hasta que se encontró su cuerpo en el sótano bajo un montículo de arena.

“Desde el hallazgo, la investigación se conduce bajo el protocolo de feminicidio, tras la identificación se inició la necropsia para determinar la causa de la muerte, podemos afirmar que en una primera inspección se detectaron lesiones por golpes, probablemente relacionados con el feminicidio”, añadió Bertha Alcalde.

Sin denuncias previas

Alcalde afirmó no tener antecedentes o denuncias previas sobre actos criminales en el inmueble donde se localizó a Edith, que consta de diversas torres y departamentos.

No tenemos identificadas hasta ahora denuncias previas que relacionen a este edificio con otros casos, sabemos de los señalamientos de los familiares respecto a esto y tuvimos oportunidad de platicar con ellos y estamos realizando una investigación para determinar si hubiera algún otro acto criminal que investigar previo a este terrible feminicidio”.

El fiscal para Desapariciones, Luis Eduardo Poletti Vega, dijo que se entrevista a testigos relacionados con el edificio y se abundará más información directamente con la administradora del edificio para verificar y tener información de cada uno de los vecinos, hacer entrevistas y determinar si eran habitaciones de civiles, personas morales o algún despacho.

Alcalde también dijo que se está buscando al conductor del vehículo que dejó a Edith, quien ya fue identificado.

Familia acusó omisiones

La familia de la joven informó que la última vez que se supo del paradero de Guadalupe fue el pasado 15 de abril, cuando acudió a una entrevista de trabajo en ese inmueble, pese a que su familia denunció desde ese día su desaparición, acusaron que los agentes de la fiscalía capitalina no hicieron algo al respecto.

Nosotros dimos esta ubicación desde el primer momento, el agente no quiso realizar su trabajo, nos decían que mi hija no había ingresado aquí y si, por cámaras del C5, se ve como mi hija ingresa, tuvimos que realizar su trabajo, tuvimos que cerrar calles para que hicieran su trabajo, solamente así nos hicieron caso”, mencionó Claudia Edith Zaldívar, madre de la víctima.

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