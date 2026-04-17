CDMX presenta pabellón rumbo al Mundial y Tianguis Turístico

Autoridades de la Ciudad de México presentaron el Pabellón Turístico con miras al Tianguis Turístico 2026, que celebrará su 50 aniversario y regresará al puerto de Acapulco del 25 al 30 de abril.

Como novedad, la capital incorporará por primera vez a prestadores de turismo comunitario, además de productores y artesanos de zonas de conservación.

El espacio promocional tendrá como eje central posicionar a la capital mexicana rumbo a la Copa del Mundo y reforzar su presencia como principal puerta de entrada al país, dijo la Jefa de Gobierno Clara Brugada.

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Al encabezar la presentación del Pabellón, Brugada dijo que la ciudad busca consolidarse como destino global y enfatizó que la capital se ha convertido en motor turístico nacional por su oferta permanente de actividades.

Somos una ciudad de gran impacto cultural, moderno punto de entrada al país. Aquí llegan cada día miles de visitantes. En 2025 recibimos 63 millones de visitantes y una derrama de 259 mil millones de pesos, confirmando el papel económico del turismo para la ciudad”, destacó.

Indicó, además, que la ciudad suma nuevas habitaciones hoteleras y más conectividad aérea con Europa, factores que, junto con el Tianguis Turístico y el Mundial, permitirán atraer visitantes recurrentes.

Uno de los objetivos del gobierno es generar más empleo, eso se garantiza apostándole al turismo. Queremos que la población viva mejor y se sienta orgullosa de la ciudad”, dijo.

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Prestadores de servicios locales

Jenny Sherem, directora general del Instituto de Promoción Turística del Gobierno de la Ciudad de México, explicó que la capital del país acudirá al encuentro con una delegación sin precedentes, integrada por 70 empresas, 60 organizaciones y que, por primera vez, se integrarán cinco prestadores de turismo comunitario y productores de Tláhuac y Xochimilco.

Incorporamos a cinco prestadores de turismo comunitario, quienes tendrán un papel protagónico para promover experiencias auténticas. También sumamos productores y artesanos de Tláhuac y Xochimilco, que llevarán el valor de nuestro suelo de conservación a un escaparate nacional e internacional”, indicó.

Dijo que el diseño del Pabellón CDMX se inspiró en la campaña mundialista “La pelota vuelve a casa”, en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026, de la que México será sede por tercera ocasión.

Oferta para el mercado chino

En su oportunidad, la secretaria de Turismo local, Alejandra Frausto destacó que mercados estratégicos, como China, Italia, Argentina y Canadá han incrementado su llegada entre 11 y 15 por ciento.

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En este sentido la titular del ramo a nivel federal, Josefina Rodríguez, añadió que el Tianguis Turístico es una oportunidad para diversificar el mercado y aprovechar la demanda asiática.

En el mundo, viajan 100 millones de chinos al año y México recibe alrededor de 190 mil turistas chinos. El potencial es enorme y la Ciudad de México es referente para ese mercado”, dijo.

El Tianguis Turístico 2026 se realizará del 25 al 30 de abril en Acapulco, en una edición simbólica por sus 50 años de existencia.

*DRR*