Muere “Boby Boroboy”, el perrito rescatado de una azotea en Tacubaya 

A dos meses de su rescate por los miembros de la Brigada de Vigilancia Animal de la Ciudad de México, se reportó el fallecimiento del perrito identificado como “Boby Boroboy”, el cual había sido rescatado el pasado 5 de agosto.

Fuentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México confirmaron a Excélsior que el canino perdió la vida en las instalaciones ubicadas en Xochimilco, derivado de las enfermedades y los padecimientos que tenía previo a su rescate.

Cabe destacar que el perrito recibió atención veterinaria especializada en las instalaciones de la dependencia, donde también recibió alimentación adecuada y se trabajó en su mejora física para su posterior adopción; sin embargo, nada se pudo hacer para salvar su vida.

Boby Boroboy fue rescatado de la azotea de una vivienda ubicada en la colonia Tacubaya, en la alcaldía Miguel Hidalgo el 7 de agosto pasado. Su dueño, un adulto mayor, decidió entregarlo a las autoridades de manera voluntaria. Desde entonces, permaneció en las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal, donde recibía cuidados y atención médica.