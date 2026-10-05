Piden ayuda para rescatar a 40 perros en Iztapalapa 

Residentes de la colonia Mexicaltzingo en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México (CDMX) lanzaron un llamado de auxilio para ayudar a unos 40 perros que viven en los pequeños cuartos de una vecindad.

Los vecinos dijeron que los perros habitan en unos cuartos de apenas cuatro por cuatro metros por lo que consideraron que padecen hacinamiento.

Relataron que, al menos, desde 2025 reportaron a las autoridades las condiciones en que viven los animales.

Enviaron denuncias a la alcaldía Iztapalapa y a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial.

Sin embargo, no se han realizado acciones contundentes para rescatar a los animales y con el paso del tiempo se han reproducido y aumentado en número hasta llegar a 40 o más.

Este lunes personal de la alcaldía Iztapalapa acudió a una segunda visita de inspección, pero no logró ingresar al predio porque el dueño de los animales no lo permitió, relataron los vecinos.

Varios residentes de la zona acudieron a la vecindad ubicada en la calle Sur 103 a observar lo que pasaba con los animales.

Lograron un acuerdo para que el jueves la alcaldía Iztapalapa retire 20 perros y el dueño se lleve a otros 20.

Los vecinos aceptaron el acuerdo, pero amagaron con manifestarse y bloquear la Calzada Ermita Iztapalapa si no se ayuda a los animales.

Dijeron que la comunidad de una escuela pública aledaña también ha denunciado las afectaciones, principalmente, por los olores fétidos.

Y temen que entre los perros ya se hayan registrado decesos, enfermedades y peleas.

Los vecinos han difundido imágenes en redes sociales y han pedido ayuda para rescatar a los perros.