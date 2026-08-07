¡Tendrá una segunda oportunidad! Rescatan y alistan adopción de perrito abandonado

Tras permanecer presuntamente en estado de abandono sobre la azotea de una vivienda en la colonia Mártires de Tacubaya, alcaldía Miguel Hidalgo, el perrito conocido como "Boby Boroboy" finalmente se encuentra a salvo y bajo resguardo médico institucional.

El pasado jueves, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), en coordinación con personal de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), acudieron al domicilio señalado para intervenir y salvaguardar la integridad del animal.

Reproducir Boby Boroboy será rehabilitado para adopción.

Entrega voluntaria y diagnóstico médico

De acuerdo con el reporte oficial de la PAOT, la intervención transcurrió sin contratiempos y derivó en la entrega voluntaria del ejemplar.

Durante el operativo, médicos veterinarios realizaron una primera valoración clínica en el sitio, mediante la cual constataron que el canino presentaba evidentes problemas en la piel, derivados presuntamente de las condiciones y el tiempo que pasó a la intemperie.

Rehabilitación y búsqueda de un nuevo hogar

Para garantizar su atención integral, "Boby Boroboy", de 12 años de edad, fue trasladado de inmediato a las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA), ubicadas en la zona sur de la capital, en Xochimilco.

El canino presenta problemas en la piel, derivados presuntamente de las condiciones y el tiempo que pasó a la intemperie. Especial

En este centro especializado, el perrito ya recibe tratamiento veterinario, cuidados especiales y una alimentación adecuada para restablecer su salud física.

Las autoridades capitalinas informaron que el objetivo principal es lograr su rehabilitación completa para que, una vez dado de alta, pueda ser puesto a disposición de un programa de adopción responsable y encuentre un hogar que le brinde una vejez digna.