A pesar de que 25 vecinos y funcionarios de la alcaldía Cuauhtémoc fueron golpeados por encapuchados afuera del Congreso de la Ciudad de México, además de que se ve a la diputada local Diana Sánchez Barrios correr detrás de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega y luego soltarle manotazos a la legisladora Tania Larios del PRI, la coordinadora de la bancada de Morena, Xóchitl Bravo, afirmó que ningún momento estuvo en riesgo la integridad de la alcaldesa.

En conferencia de prensa en el Congreso de la Ciudad de México, los diputados de Morena culparon a Rojo de la Vega de haber provocado un ‘autosabotaje’, para generar un caos y evitar su compareciera, por lo que mostraron un video sobre la agresión a vecinos y funcionarios de la Cuauhtémoc ocurrido el viernes pasado, en el que afirmaron que había pruebas de esa afirmación.

Ante ese planteamiento uno de los reporteros preguntó a los morenistas: “Si hablan de un autosabotaje, entonces las personas que vinieron con Alesandra ¿ya tenían en la mente que los iban a agredir? ¿Todo esto ya estaba planeado? Les dijeron ‘a ti te va a tocar una golpiza, pues ni modo, hay que defender a la alcaldesa’ ¿cómo entender este autosabotaje?”.

No, los funcionarios públicos de la Cuauhtémoc iniciaron enfrentamientos contra otras personas para construir un discurso de violencia a las afueras y poder levantarse de la mesa, no quiere decir que la gente iba a saber que las iban a golpear. Además, un funcionario público repartió cubrebocas para que no fueran reconocidos", afirmó el vocero de la bancada, Ángel Tamariz.

El coordinador de la bancada del PAN, Andrés Atayde, consideró que es “ridícula” la acusación de Morena, de un presunto autosabotaje por parte de Rojo de la Vega.

Sobre el video que mostraron los morenistas expuso: “Pude ver el video y es ridículo son muy claros los videos y las fotografías, para todos fue muy evidente que la violencia provino, particularmente, de una persona legisladora”.

Foto Mateo Reyes Arellano | Excélsior

Mientras que la panista Olivia Garza, presidenta de la Mesa Directiva, expuso que fue ella quien ordenó que se cerrara la puerta del Congreso local, afirmó que lo hizo para garantizar la integridad de todas las personas al interior de Donceles.

Sí, yo mandé cerrar las puertas a las 11:02 horas porque la seguridad al exterior del recinto había sido rebasada, se habían brincado los grupos manifestantes la valla de protección que habíamos pedido a la Secretaría de Seguridad Ciudadana; los teníamos a las puertas del Congreso con actos de violencia por lo que yo tenía, como Presidenta del Congreso, garantizar la seguridad de las diputadas, diputados y del personal del resguardo, que no tiene protección para responder a agresiones”, dijo Garza.

Y dio a conocer que se informó a todos los legisladores que podían entrar por la puerta lateral; sin embargo, Sánchez Barrios se negó a hacerlo, entró al recinto hasta las 11:25 cuando se volvió a cerrar la puerta principal.

El diputado Ángel Tamariz argumentó que Diana Sánchez Barrios es parte de un grupo de población vulnerable: las mujeres trans y que después de que circularon varios videos, en los que la diputada insulta a vecinos de la Cuauhtémoc, agrede a la diputada Larios y habla con los policías instantes antes de la agresión contra vecinos de Cuauhtémoc, es una persona que "ha sufrido revictimización" y por eso no se presentó a la conferencia de prensa de Morena.

En medio de todas éstas circunstancias, la diputada Bravo afirmó que sí hay condiciones de seguridad para que mañana comparezca el alcalde de oposición, Mauricio Tabe, de la Miguel Hidalgo.