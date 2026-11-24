Desde la tribuna del Congreso de la Ciudad de México y aún con el collarín que le colocaron tras los golpes que sufrió el viernes pasado durante la comparecencia de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, la diputada local del PRI, Tania Larios, consideró que el recinto legislativo debe condenar toda violencia contra las mujeres.

Este Congreso no puede ser hipócrita al promover los derechos de las mujeres hacia afuera y guardar silencio y tratar de encubrir la violencia ejercida pública y unilateralmente por Diana Sánchez Barrios”.

Durante la sesión solemne por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Hacia la Mujer, la legisladora del PRI agradeció a los diputados que intervinieron para frenar la agresión.

Quiero agradecer al diputado que tomó a Diana Sánchez Barrios para evitar que siguiera violentando a los demás, le agradezco al diputado Alejandro Carbajal y también a la diputada Diana Barragán por estar en el discurso y estar en los hechos para erradicar la violencia contra las mujeres”.

Larios, quien presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) contra Sánchez Barrios el viernes pasado, por golpearla y jalarle el cabello, hizo un llamado al Congreso local para “demostrar con hechos y no con palabras” que realmente están comprometidos con la defensa de las mujeres.

La diputada del PAN, Daniela Álvarez, recordó una reflexión que hizo la propia Larios sobre la agresión que sufrió el viernes: “Una persona con una fuerza desproporcionada a la mía, con una fuerza superior a mí, me agredió”.

Álvarez pidió a los diputados de todas las bancadas reflexionar sobre éstas palabras "pues resulta indispensable reconocer las diferencias físicas cuando éstas resultan relevantes para comprender una agresión. La capacidad de defensa de quien la recibe y el daño que puede ocasionarle. La igualdad de derechos jamás debe traducirse en la invisibilización de las condiciones materiales en las que se ejerce la violencia”.

En contraste, Sánchez Barrios, de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente (APMCFI), exigió en tribuna “una investigación desde este Congreso para calificar quién dio la orden de resguardo parlamentario para cerrar las puertas de este recinto a una legisladora, que quedó indefensa ante esta situación de los acarreados por la alcaldesa para generar desorden”.