La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, se retiró de la comparecencia que tenía programada este jueves en el Congreso de la Ciudad de México, luego de denunciar agresiones contra vecinos y funcionarios de su demarcación a las afueras del recinto legislativo.

Durante su intervención, la edil aseguró que al menos 10 habitantes de Cuauhtémoc habían sido agredidos y que varios servidores públicos también resultaron golpeados por personas que, según acusó, fueron convocadas por la diputada local Diana Sánchez Barrios.

Van 10 vecinas y vecinos agredidos a las afueras de este Congreso. Lamento muchísimo que no se hayan garantizado las condiciones para venir a rendir cuentas y a pedir un presupuesto justo para las familias de Cuauhtémoc”, expresó.

Al menos 10 personas fueron agredidas afuera del Congreso de la Ciudad de México. Iván Mejía

Rojo de la Vega sostuvo que las diferencias políticas no justifican las agresiones y reprochó que se permitiera la violencia contra los habitantes y trabajadores de la alcaldía.

Asimismo, señaló que algunos de los lesionados eran trasladados en ambulancias a hospitales para recibir atención médica.

Pidió intervención

La alcaldesa afirmó que buscó la intervención del secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, así como de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para evitar que continuaran las agresiones.

También denunció que afuera del Congreso hubo lanzamiento de piedras, mantas con amenazas y advertencias de que ella seguía en una supuesta lista de personas amenazadas.

Yo con mi presencia hoy no puedo validar las agresiones vividas a las afueras de este Congreso. Tampoco la persecución política de la que somos objeto”, manifestó antes de dar por concluida su intervención.

En su mensaje, dirigió un señalamiento directo a la legisladora Diana Sánchez Barrios, a quien responsabilizó de llevar al grupo de personas que, según su versión, agredió a sus simpatizantes y colaboradores.

Tras abandonar la comparecencia, Alessandra Rojo de la Vega permanece resguardada en las oficinas del grupo parlamentario del PAN, ubicadas dentro del Congreso capitalino.