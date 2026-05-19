Lluvia y encharcamientos golpean al oriente del Valle de México

La fuerte lluvia registrada la tarde de este martes provocó inundaciones sobre la autopista México-Puebla, a la altura del municipio de Valle de Chalco, Estado de México, lo que ocasionó que usuarios de transporte no pudieran abandonar la estación el Mexibús, también se formaron filas de hasta cinco kilómetros para pasar las anegaciones.

En Valle de Chalco, alrededor de las 14:00 horas inició una fuerte lluvia, que se prolongó por espacio de dos horas, lo que ocasionó que el agua subiera hasta 40 centímetros en la lateral de la autopista, a la altura de la estación del Mexibús Cuauhtémoc.

Ante el nivel del agua, usuarios de transporte quedaron varados en la estación, por lo que personal de Bomberos, con una pipa ayudaron a llevarlos a una zona seca, además rescataron a pasajeros, cuyo camión trató de pasar por la inundación, pero no pudo hacerlo.

Foto: Axel Sánchez | Cuartoscuro

Ante las obras que se realizan en dicha vía y por el nivel de inundación en la lateral de la autopista, se colapsó el tráfico, situación que provocó largas filas de vehículos que tuvieron que esperar más de una hora para superar la contingencia, fue hasta cerca de las 20:00 horas que la circulación se normalizó.

La lluvia también provocó afectaciones en la carretera libre a Puebla, en los límites de Los Reyes la Paz e Ixtapaluca, en donde se presentaron encharcamientos de hasta 30 centímetros de altura.

Mientras que en Toluca e Ixtlahuaca se registró una fuerte granizada, lo que provocó afectaciones viales y encharcamientos en diversas carreteras.

La zona más afectada fue la carretera Toluca-Atlacomulco, a la altura del municipio de Ixtlahuaca, en donde por el mal estado de la red, el nivel subió 30 centímetros lo que afectó la circulación en la zona.

Foto: Axel Sánchez | Cuartoscuro

Afectaciones en CDMX

En el caso de la Ciudad de México, la lluvia que azotó a la capital durante la tarde de este martes afectó más a las alcaldías de oriente, principalmente, Iztapalapa e Iztacalco.

Se inundaron vialidades como Calzada Ermita Iztapalapa, Eje 6 Sur, Calzada Ignacio Zaragoza, la Autopista México-Puebla, Eje 3 Oriente, Avenida Tláhuac y otras calles secundarias.

Para las 17:30 horas, la mayor cantidad de lluvia se había registrado en la estación ubicada en la colonia San Juan Xalpa, en Iztapalapa, donde se habían acumulado 18.75 milímetros de lluvia o 18.75 litros por metro cuadrado.

*DRR*