Los Knicks toman ventaja de 2-0 ante unos 76ers diezmados por la baja de Embiid

Aprovechando la crítica baja de Joel Embiid, los Knicks de Nueva York derrotaron el miércoles 108-102 a los 76ers de Filadeflia y se colocaron con una ventaja de 2-0 en la serie de las semifinales de la Conferencia Este de la NBA.

El equipo que capitanea Jalen Brunson, que sumó 26 puntos, está a sólo dos victorias de regresar a la final del Este, instancia en la que fueron superados el año pasado por los Pacers de Indiana.

La baja de Joel Embiid, confirmada apenas unas horas antes del inicio del duelo debido a un esguince en el tobillo derecho y molestias en la cadera, fue el factor determinante. Según reportes de ESPN, el cuerpo médico de Filadelfia determinó que el MVP no estaba en condiciones de competir, forzando al tentrenador Nick Nurse a realizar ajustes de emergencia, confiando los minutos del centro a Adem Bona y Andre Drummond.

Encabezados por Tyrese Maxey (26 puntos), los Sixers plantaron cara en el Madison Square Garden, mostrando una versión mucho más combativa que la vista en el primer encuentro, en el que fueron ampliamente superados.

A pesar de la ausencia de su líder, Filadelfia dominó gran parte del encuentro. La estrategia de Nurse logró neutralizar en momentos clave a Karl-Anthony Towns, cargándolo de faltas personales tempranas. Sin embargo, el dominicano-estadunidense, limitado a 27 minutos, logró aportar 20 puntos, 10 rebotes y 7 asistencias, siendo fundamental cuando estuvo en la duela.

Por el lado de Nueva York, el aporte secundario fue vital. OG Anunoby destacó con 24 puntos y Mikal Bridges añadió 18, aprovechando el espacio generado por la falta de movilidad en la pintura de los Sixers.

Karl-Anthony Towns tuvo una buena producción para Nueva York. Reuters

La paridad se mantuvo hasta el último cuarto, cuando los Filadelfia sufrió un apagón ofensivo de casi seis minutos. Fue entonces cuando Jalen Brunson, el salvador habitual de los Knicks, orquestó un parcial decisivo de 9-0 que definió el encuentro a falta de tres minutos para el cierre.

Con esta victoria, los Knicks consolidan su estatus como uno de los equipos más sólidos de la postemporada, habiendo ganado sus últimos encuentros con una dinámica colectiva envidiable.