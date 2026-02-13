Menor que apuñaló a estudiante de secundaria en Tláhuac dijo que 'solo se defendió'

El adolescente que presuntamente atacó con un arma blanca a un estudiante de la Escuela Secundaria Diurna 324 “Alfonso Caso Andrade” de la alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México, señaló que solo se estaba defendiendo del otro joven.

En videos que circulan en redes sociales puede verse al menor cuando luego de ‘navajear’ a Jeremy, intenta irse, pero varias personas lo retienen e incluso varios lo someten en el suelo y otros le dan patadas, mientas gritan que no lo dejen ir.

Dice que solo se defendió

Personas intentan linchar al menor de edad, incluso aunque están los policías, varios sujetos retan a los uniformados para que no se lo lleven.

El joven detenido señaló que únicamente estaba defendiéndose de Jeremy.

La Secundaria Diurna No. 324 “Alfonso Caso Andrade”, en la alcaldía Tláhuac Rodolfo Dorantes

Otras personas gritan, ya déjenlo, es un chamaco” Mientras los que acudieron a defender al menor apuñalado gritan y retan a los que tratan de resguardar al chico que llevaba la navaja.

Finalmente, los policías pueden llevarse al menor para ser presentado ante las autoridades correspondientes. Entre los agresores puede verse a un sujeto de playera blanca sumamente agresivo.

Personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se puso en contacto con la familia del menor Foto: José Antonio García | Excélsior

Hoy será presentado ante el juez

El menor de edad fue detenido y llevado ante la autoridad y la tarde de este viernes 13 de febrero será presentado ante un juez en justicia para adolescentes. Datos del periodista Carlos Jiménez señalan que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México lo acusa de lesiones calificadas.

Jeremy continúa grave

Hoy la escuela abrió en forma normal. Rodolfo Dorantes

En tanto, el estudiante identificado como Jeremy continúa en grave estado de salud en el Hospital Pediátrico de Legaria, se halla intubado y en el área de terapia intensiva. La tarde de ayer su abuela detalló que los médicos le dijeron que tiene tres perforaciones en el pulmón.

También presenta lesiones en el tórax, intestino, riñón, y al parecer tuvieron que extraerle el vaso, así como el apéndice.

Familia lo apoya Especial

Así los comentarios en redes sociales

También investiguen a la familia del menor Jeremy, son delincuentes. El papá del menor y los tíos pertenecen a una banda delictiva llamada Los Borregos, pertenecientes al cártel de Tláhuac, que operan en la colonia Tempiluli. Se dedican a extorsionar, a despojar a la gente de sus casas y terrenos, además venden droga. Tienen varias denuncias, busquen en redes sociales. La abuelita del niño es partícipe de todo lo que andan haciendo sus hijos, de ahí viene la educación en casa. Es claro que el menor Jeremy era el buleador.

La familia de la “víctima” se ven finísimas personas. Habrá que investigar si se lo merecía el Jeremy

Para mi que el Jeremy es bully y el otro se vio orillado a darle como le dio…

QUE RARO QUE SOLO LA BUELA ESTE DANDO LA CARA y LOS PAPÁS NI UNO A DADO DECLARACIÓN NO SE LES CONOCE LA CARA O PIDIENDO JUSTICIA

También una cosa es que haya atacado a Jeremy, pero como es que los adultos lo pateen así de verdad no se entiende

En poco más de 1 minuto vemos tantos de los problemas del país. Policía mal capacitada y mal equipada, nulo respeto por la “autoridad”, violencia en respuesta a la violencia, niños sin cuidado y guía de figuras de autoridad en casa. A ese en cuanto salga o pise cana lo matan.

Tal vez se hartó de tanto bullying. Pues, así como se ve la familia del lesionado, no lo dudo

Solo con ver a esos M A R R A N O S COBARDES, se nota que el buleador era el gordo de azul en la pelea. Seguro ya tenían hasta la m a d r e al niño y actuó en desesperación. Nada más hay que ver a esos mugrosos cómo se comportan como c h a n g o s en brama, ojalá los encierren.

