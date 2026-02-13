A proceso adolescente que apuñaló a otro afuera de secundaria de Tláhuac, CDMX

Un Juez Especializado en Justicia para Adolescentes vinculó a proceso a un adolescente de 14 años por apuñalar a un alumno de una secundaria de Tláhuac, Ciudad de México.

Durante la audiencia celebrada este viernes en los juzgados de Sullivan, el impartidor de justicia determinó que había elementos suficientes para procesar a Diego Kevin "N" por el delito de lesiones que ponen en peligro la vida.

La navaja que usó el menor de edad @c4jimenez

Se quedará internado

Además, el juzgador determinó imponerle como medida cautelar internamiento en centro especializado para adolescentes durante los 45 días en los que se desarrollará la investigación complementaria.

Familia lo apoya Especial

Fue el pasado martes, cuando afuera de la escuela Diurna N° 324 "Alfonso Caso Andrade, se registró una riña entre adolescentes.

Un estudiante identificado como Jeremy "N" resultó herido por arma punzocortante en abdomen y espalda baja.

Datos de su abuela Guadalupe señalan que Jeremy continúa en grave estado de salud en el Hospital Pediátrico de Legaria, se halla intubado y en el área de terapia intensiva. La tarde de ayer la mujer dijo que los médicos le dijeron que tiene tres perforaciones en el pulmón.

También, señaló que presenta lesiones en el tórax, intestino, riñón, y al parecer tuvieron que extraerle el vaso, así como el apéndice.

Segundo caso de violencia en menos de 6 meses

Este es el segundo caso de violencia en la Secundaria Diurna No. 324 “Alfonso Caso Andrade” en menos de seis meses.

En octubre de 2025, la joven Nicole denunció bullying por parte de sus compañeros ante profesores y el director. Sus quejas no fueron escuchadas y estas escalaron a agresiones físicas que la llevaron al hospital por supuestamente portar ropa y calzado nuevo. La agresión fue grabada y difundida en redes sociales.

“Yo fui golpeada dentro de la escuela, me amagaron con una navaja tipo cutter (...) Fueron aproximadamente todo un salón completo”, dijo la estudiante, quien confiesa que sigue sin sentirse cómoda en esa secundaría y nada ha cambiado desde que su caso se volvió mediático.

“Si me he sentido mal, me he sentido triste, me he sentido con miedo por las amenazas”, agregó.

*bb