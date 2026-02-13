Se descarta instalar filtros sanitarios en CDMX por casos de sarampión

Autoridades de la Ciudad de México descartaron la aplicación de medidas extraordinarias, como filtros sanitarios o confinamientos, ante el rebrote de sarampión registrado en las últimas semanas, cuya presencia ya alcanza a seis alcaldías, con un total de 217 contagios acumulados.

En los últimos tres días, del 10 al 13 de febrero, el rebrote de sarampión pasó de cuatro a seis alcaldías con registro de contagios confirmados.

El martes, la secretaria de Salud capitalina, Nadine Gasman, informó que las alcaldías afectadas eran: Gustavo A. Madero, con 39 contagios; seguida de Álvaro Obregón, con 35; Cuauhtémoc, 18 y Miguel Hidalgo, con 14.

Para este viernes, se sumaron Coyoacán, con 15 casos de contagio e Iztapalapa, con 14.

“A la fecha, las alcaldías que tienen mayor cantidad de casos, son la Gustavo A. Madero con 44; Álvaro Obregón con 39; Cuauhtémoc con 23; Coyoacán con 15; Miguel Hidalgo con 14 e Iztapalapa con 14”, precisó Gassman Zylbermann, en una conferencia de prensa, improvisada en el Zócalo capitalino, que fue encabezada por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, luego de cancelar un recorrido por centros de vacunación, debido a la permanencia de la Contingencia Ambiental decretada el jueves.

Cifra es poco significativa

Del total de los 217 contagios, 32 corresponden a personas residentes del Estado de México, pero que fueron diagnosticadas en la Ciudad de México.

Del martes 10 a este viernes 13, se sumaron 33 nuevos contagios, al pasar de 184 casos del martes 10 de febrero, a 217 este viernes, en cifras acumuladas.

Del total, 173 se registraron en lo que va de este 2026, lo que representa el grueso del brote actual.

Pese a este incremento, la Jefa de Gobierno sostuvo que la situación se mantiene bajo control gracias a las acciones de vacunación y vigilancia epidemiológica.

En ese sentido, la secretaria de Salud acotó que “la cifra es menor y poco significativa” si se considera que se trata de una ciudad con 9.5 millones de habitantes, así que insistió en que el brote está controlado.

“No estamos en una situación crítica, sí han aumentado el número de casos, pero también estamos aumentando la vacunación. No hay filtros sanitarios, no hay confinamientos, tenemos 217 casos en una ciudad de nueve y medio millones de personas”, enfatizó.

Personas hospitalizadas y deceso

Gassman explicó que 77 por ciento de los contagios corresponde a personas que no tenían antecedente vacunal, es decir, que no se habían vacunado contra el sarampión.

“De estos 217 casos, 173 son de este año; 77 por ciento no tienen antecedente vacunal, por eso es tan importante este esfuerzo extraordinario que estamos haciendo para acercar las vacunas a las personas”, señaló.

El 55 por ciento de los casos son hombres y 124 pacientes tienen entre 21 y 50 años, un grupo en el que se ha detectado una baja cobertura de inmunización, agregó.

Hasta el momento, 14 personas han requerido hospitalización y se confirmó una defunción, la de un bebé de tres meses, ocurrida el 30 de diciembre, aunque el dictamen se realizó de manera post mortem y se informó oficialmente el 10 de febrero.

Corrigen datos de fallecimiento

En ese contexto, Nadine Gassman reconoció que, en la conferencia del martes pasado, cometió un error al mencionar que se trataba de una niña de 14 meses.

“Yo cometí el error de decir que era una niña de 14 meses, pero no, fue una confusión mía; hay una defunción de un bebé de tres meses”, aclaró.

La funcionaria también respondió a la discrepancia generada luego de que el secretario de Salud federal, David Kershenobich, informó en la conferencia presidencial en Palacio Nacional de dos fallecimientos en la capital, como publicó Excélsior el jueves.

Gassman Zylbermann sostuvo que la ciudad “sólo tiene un registro de fallecimiento confirmado. El bebé de tres meses”.

