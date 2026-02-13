Sindicato del IEMS en CDMX rechaza nuevo modelo de bachillerato

El Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México (Sutiems) defendió el modelo educativo del Instituto de Educación Media Superior de la CDMX (IEMS) y rechazó el bachillerato de la Nueva Escuela Mexicana.

El modelo educativo del IEMS ha demostrado durante años que la tutoría, la formación crítica y el acompañamiento personalizado transforman trayectorias escolares y abren oportunidades reales para las juventudes más vulnerables”, indicaron.

26 años con el modelo educativo

En un comunicado, indicó que el IEMS lleva 26 años en donde los académicos pueden participar en la elaboración del modelo educativo y los planes de estudio.

“Cualquier intento de cambio al modelo educativo del IEMS está regido por nuestro Contrato Colectivo de Trabajo, cl. 88, inc. 5, que señala que los trabajadores académicos tendrán derecho a participar en la evaluación y en la reorientación del modelo educativo, el plan y los programas de estudio, a través de las modalidades y cuerpos colegiados que reconoce la normatividad académica”, señaló en su comunicado.

No a la Nueva Escuela Mexicana

Rechazó subordinarse a la Nueva Escuela Mexicana y urgió a mejorar los procesos de selección. “Sutiems rechaza cualquier intento de subordinar o diluir nuestro modelo educativo ante el Bachillerato de la Nueva Escuela Mexicana y de su integración al Marco Curricular Común. De igual forma, hacemos un llamado a las autoridades del IEMS para realizar ajustes urgentes y necesarios en el próximo proceso de selección de ingreso”, señaló. Además, criticó el nuevo modelo de bachillerato.

“Nos oponemos a la disminución de la matrícula estudiantil y manifestamos nuestro rechazo categórico al Espacio de Coordinación de la Educación Media Superior (ECOEMS) como mecanismo de reorganización de la educación media superior, al considerar que vulnera el derecho efectivo a la educación de miles de jóvenes, amenaza proyectos pedagógicos construidos para combatir la desigualdad social y rompe con la territorialidad de nuestros planteles.

“El ECOEMS prioriza criterios administrativos por encima de procesos educativos reales, reduciendo a las y los estudiantes a cifras de asignación, sin garantizar acompañamiento académico, inclusión efectiva ni condiciones pedagógicas reales”, agregó.

El Sutiems es una organización sindical de trabajadores de la educación media superior con presencia de representación mayoritaria en los 28 planteles que conforman el IEMS.

