Magdalena Contreras refuerza patrullajes nocturnos en Los Dinamos

Autoridades de la alcaldía Magdalena Contreras reforzaron el patrullaje nocturno en zonas de San Jerónimo y Los Dinamos, así como en otros puntos de la demarcación, como parte de una estrategia integral de prevención, proximidad y en atención a demandas ciudadanas.

Con un despliegue operativo, de más de 50 elementos de seguridad y 17 unidades, los recorridos se realizaron en los Pueblos de La Magdalena y San Nicolás Totolapan. Además de las colonias La Concepción, El Tanque, La Malinche, Las Cruces y Cuauhtémoc.

Los recorridos incluyeron también la revisión de luminarias y la prestación de servicios urbanos, como barrido de calles y banquetas.

El alcalde Fernando Mercado Guaida encabezó los recorridos de seguridad junto a mandos de la Policía de la alcaldía, en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

“Gobernar es estar presentes y responder. Por eso vamos colonia por colonia, escuchando, informando y actuando para garantizar la seguridad de todas y todos”, destacó el alcalde.

En un comunicado, autoridades de la alcaldía recordaron que la administración de Mercado Guaida impulsa la Mesa de Seguridad Itinerante y de Paz, en coordinación con instituciones de los tres niveles de gobierno, para escuchar a la ciudadanía y construir soluciones conjuntas.

Asimismo, se recordó a la población que se cuenta con canales directos de atención, como la Base Plata; 55 6358 1498 | 55 6358 7150 y con la Policía de Proximidad SSC, además de botones de seguridad en los postes de videovigilancia para solicitar apoyo inmediato.

