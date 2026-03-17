Puertos Mexicanos Regenerativos 5.0

Por Juan Carlos Andueza

México es una nación con historia y futuro en el océano. Durante décadas, gestionamos nuestros puertos como extensiones de asfalto y acero destinadas al movimiento frenético de mercancías y petróleo. Hoy, el mundo exige evolucionar hacia el Puerto 5.0: un modelo donde la tecnología es el medio para lograr la armonía entre industria, sociedad y ecosistema. Pasar de una mentalidad extractiva a una regenerativa es la única estrategia de supervivencia económica para el México del siglo XXI.

Para trazar esta ruta, el Puerto de Barcelona sirve de brújula. Su transformación del Port Vell demostró que un puerto puede ser el jardín de una ciudad, donde la logística no excluye a las personas. Mediante su BlueTechPort y sus Living Labs como A Bordo Lab, Barcelona prueba soluciones de descarbonización en aguas abiertas, no sólo en simuladores. México debe adoptar esta filosofía: el puerto debe dejar de ser una “zona prohibida” para convertirse en un espacio de convivencia, cultura e innovación mediante comunidades de inteligencia colectiva.

Actualmente, el ecosistema de emprendurismo en Barcelona es clave debido a las 2,400 startups que generan aproximadamente 3,000 millones de euros y emplean acerca de 30,000 personas.

La capital catalana lidera la inversión en España y se consolida como el quinto mejor hub europeo, tan sólo por detrás de París, Berlín, Estocolmo y Ámsterdam.

La visión regenerativa mexicana tiene sus campos de batalla en el Golfo de México y la Península de Yucatán. Un Progreso 5.0 no puede expandirse a espaldas de los manglares. Aquí, la regeneración significa que por cada metro cuadrado de concreto ganado al mar se deben restaurar tres de ecosistema costero, convirtiendo la infraestructura en un escudo contra la erosión.

Por su parte, Ciudad del Carmen, históricamente ligada al crudo, tiene el potencial de transformarse en la Capital de la Economía Azul. Su mano de obra experta en offshore++ es la base perfecta para liderar parques eólicos marinos, hidrogeno verde, zonas de acuicultura regenerativa y turismo regenerativo. El puerto debe transitar de patio de maniobras fósiles a líder en tecnología, integrando laboratorios que monitoreen la salud del agua mientras impulsan la energía del futuro.

Esta transformación requiere un enfoque en las personas. Debemos potenciar las “habilidades azules”: técnicos en biotecnología marina, gestores de redes inteligentes y especialistas en acuicultura regenerativa. Necesitamos que las comunidades pesqueras lideren esta era, asegurando que nadie se quede atrás.

Asimismo, el diseño de los puertos debe ser ecosistémico. Los puertos deben abrir sus bordes con paseos marítimos, centros deportivos, culturales y de turismo regenerativo que reintegren el mar a la vida urbana. Un ciudadano que ama su puerto es su mejor aliado para la conservación y regeneración del mismo.

El Puerto 5.0 debe integrar bioinfraestructuras que funcionen como “riñones” para el océano, utilizando materiales que favorezcan el crecimiento de coral o filtrado de agua. La descarbonización es el primer paso; la regeneración es el destino final. México tiene la oportunidad de posicionarse como líder global, donde la eficiencia no sólo se mida en contenedores, sino en la pureza de sus aguas y el bienestar de su gente.