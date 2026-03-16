Taxis por aplicación aún dan servicio en el AICM

El operativo que anunciaron las autoridades aeroportuarias con respecto al ingreso de unidades que prestan el servicio de taxis por aplicación en las terminales T1 y T2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez en la Ciudad de México continúa, pero no en la misma dimensión entre una y otra terminal.

Operativo en el AICM para evitar la entrada de taxis de Uber y Didi Foto: Ricardo Vitela

En la Terminal 1 se observó, en un recorrido que hizo que Excélsior, presencia policiaca en el circuito interior entre fuerza Aérea Mexicana y la entrada a la avenida Capitán Carlos León, ahí hay policías antimotines, grúas de la Subsecretaría de Control de Tránsito, Policías Auxiliares adscritos al AICM y personal de Guardia Nacional y Marina, solamente haciendo labores de vialidad para evitar congestionamientos y quizá el levantamiento de pasaje que opta por el servicio de aplicación.

Operativo en el AICM para evitar la entrada de taxis de Uber y Didi Foto: Ricardo Vitela

Lo contrario sucede en la Terminal 2 del aeropuerto capitalino, donde lució muy relajado el operativo que se anunció para retirar a los taxis por aplicación y solo dejarlos llegar a descargar el pasaje, pero se observó en el área de llegadas filas de usurarios que esperaban el vehículo solicitado a través de Uber o Didi.

Operativo en el AICM para evitar la entrada de taxis de Uber y Didi Foto: Ricardo Vitela

Los taxis asignados y autorizados por las autoridades aeroportuarias continuaron dando su servicio de manera normal; algunos elementos de la Guardia Nacional realizaron de manera verbal el retiro de los autos por aplicación, pero el personal asignado fue insuficiente para mantener el control sobre los vehículos por aplicación.

Imagen del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Foto: Ricardo Vitela

Uber opera sin restricciones en el AICM

Por Jonás López

Los taxis por aplicación como Uber y DiDi operaron ayer sin restricciones en las dos terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

En un recorrido entre las 12:00 y las 15:00 horas realizado por Excélsior, no se observaron operativos para inhibir el acceso de estos servicios a las terminales 1 y 2.

Incluso, los taxis de aplicación hicieron maniobras en segunda y hasta tercera fila para cargar el equipaje y que los pasajeros subieran a los vehículos.

En la Terminal 1, los taxis por aplicación llegaban hasta enfrente de las puertas de aeropuerto y tuvieron tiempo para subir las maletas de sus clientes.

En la Terminal 2, la operación de los taxis de aplicación tampoco tuvo obstáculos.

Durante los recorridos no se observaron oficiales ni patrullas de la Guardia Nacional (GN) o de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) para inhibir su operación.

El jueves, el AICM anunció que al día siguiente la Guardia Nacional comenzaría a realizar operativos en las inmediaciones de la terminal aérea en contra de autos de alquiler que no cuenten con permisos federales para brindar tal servicio, como los de Uber y DiDi.

En el marco de las coordinaciones interinsti- tucionales realizadas por Grupo Aeroportuario Marina, con el objeto de reforzar las acciones llevadas a cabo en el AICM a fin de inhibir la operación de servicios irregulares de transportación terrestre y con ello garantizar la seguridad de las personas usuarias en estricto apego a la legalidad, a partir de mañana 12 de marzo comenzarán los operativos por parte de la Guardia Nacional”, publicó en su cuenta de X.

Al día siguiente, este diario corroboró que la Guardia Nacional comenzó con un operativo desde las primeras horas para inhibir que vehículos sin concesión recogieran pasajeros dentro de la terminal aérea, que es una zona federal.

Fue posible observar autos particulares provistos con teléfonos celulares o tablets frente al tablero en las que se observaban plataformas digitales abiertas como las de Uber y DiDi, cuyos conductores eran intervenidos por agentes de la Guardia Nacional. Les indicaban que estaba prohibido que cargaran pasajeros, pero no los infraccionaban por esta acción.

jcp