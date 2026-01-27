Mitigan riesgos en Magdalena Contreras con nuevos muros de contención

La alcaldía Magdalena Contreras entregó durante enero tres muros de contención a la comunidad, los cuales se ubican en puntos estratégicos de la demarcación.

Las obras se realizaron en la colonia El Tanque, con el Muro de Contención “Suave Patria”; en el Jardín de Niños C.A.S.I. Huayatla en colonia Pueblo Nuevo Alto y en el Foro Cultural, en la colindancia de las colonias La Guadalupe y La Concepción.

“Estas acciones forman parte de un programa integral de mitigación de riesgos geológicos que atiende rezagos históricos y reduce la exposición de la población ante posibles deslaves, colapsos estructurales y afectaciones durante la temporada de lluvias”, indicó la demarcación en un comunicado.

El alcalde, Fernando Mercado, encabezó la entrega del Muro de Contención del Foro Cultural.

“Es una obra prioritaria, ya que durante más de dos años la zona representó un riesgo para peatones, automovilistas, usuarios del recinto cultural y habitantes del entorno. La inestabilidad del terreno también ocasionaba afectaciones al sistema de drenaje, al suministro de agua potable y a la vialidad”, agregó.

Foto: Especial

Durante el evento, el alcalde destacó el enfoque preventivo que ha caracterizado a la actual administración.

“En la administración pasada se construyeron cinco muros en tres años; nosotros, en el primer año, ya llevamos doce. Este muro era indispensable porque representaba un riesgo real, especialmente ante la temporada de lluvias”, dijo.

Con la entrega de estos tres muros de contención, la alcaldía refrenda su compromiso con la prevención de riesgos, la protección de las familias y el fortalecimiento de una infraestructura urbana que prioriza la seguridad, la integridad y la vida, agregó.

