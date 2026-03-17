Frentes Políticos / 17 de marzo de 2026

1. Tijera. El Plan B avanzó con bisturí presupuestal y dejó claro que la austeridad puede ser instrumento de disciplina política. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, decidió apretar al Senado con un recorte millonario que incomoda inercias administrativas y obliga a reordenar privilegios. Edgar Amador, secretario de Hacienda, respaldó la poda con cifras que exhiben el peso de la nómina legislativa, mientras Benjamín Robles, integrante de la dirigencia nacional del PT, operó el consenso para preservar la representación proporcional en ayuntamientos. El oficialismo cerró filas sin estridencias. Reducir recursos parece simple. Reducir resistencias no lo será.

2. Acuerdos. La reunión en Washington colocó la seguridad mexicana bajo reflector bilateral en un momento de presión creciente por resultados tangibles. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, se sentó frente a Terry Cole, administrador de la DEA, para afinar cooperación operativa contra redes criminales que no reconocen fronteras ni calendarios políticos. La fotografía difundida desde la agencia estadunidense funcionó como señal de coordinación, pero al mismo tiempo como recordatorio de que las expectativas externas pesan sobre la estrategia interna. El encuentro suma confianza diplomática. La violencia exigirá pruebas en campo.

3. La era clon. En la antesala del registro partidista, donde cada afiliación define supervivencias, surgieron acusaciones que sacuden la competencia emergente. Edgar Garza, dirigente de la agrupación política nacional Que Siga la Democracia, denunció que la estructura territorial de Luisa Alcalde, presidenta nacional de Morena, habría sincronizado afiliaciones masivas para generar duplicidades en padrones ajenos. En medio del ruido queda Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del INE, obligada a garantizar certeza sin contaminar el proceso con este madruguete. Las firmas legitiman partidos. La sospecha erosiona equilibrios.

4. Discriminación. Un video viralizado a la salida del estadio de CU activó mecanismos institucionales que pocas veces reaccionan con tal velocidad. Bertha María Alcalde, fiscal general de Justicia de la CDMX, ordenó investigar a una servidora pública señalada por insultos discriminatorios contra una policía auxiliar durante un operativo posterior a un partido. Pablo Vázquez, secretario de Seguridad capitalino, acompañó el caso para evitar que el episodio escalara en tensión corporativa. El incidente golpea la narrativa incluyente impulsada por Clara Brugada, jefa de Gobierno. La sanción mostrará si hubo convicción administrativa o sólo control de daños.

5. Vaya, vaya... La FGR le echó un baldazo de agua fría a quienes se relamían los bigotes con las famosas “narconóminas” dadas a conocer tras el 22F. La Fiscalía que encabeza Ernestina Godoy salió ayer a aclarar que la cabaña donde se encontraba el Mencho no fue resguardada oportunamente por la naturaleza del operativo y que todo lo que se ha difundido sobre lo encontrado en ese lugar podría ser falso. En esas listas había supuestos pagos a policías municipales y estatales de Jalisco. El tema ameritó hasta portadas nacionales. ¿Será que con la misma enjundia saldrán a aclarar lo que la FGR ya dijo? ¿O harán como que la virgen les habla?