Asesinan a hombre y lesionan a mujer en ataque en Río Churubusco, Iztacalco

Un hombre de 28 años fue asesinado y una mujer de 37 resultó lesionada tras un ataque directo perpetrado la mañana de este lunes mientras circulaban en una camioneta sobre los carriles centrales de Canal de Río Churubusco, a la altura del cruce con Eje 4 Sur, en la colonia El Rodeo, alcaldía Iztacalco.

De acuerdo con versiones de testigos recabadas en el lugar, los ocupantes del vehículo fueron alcanzados por sujetos a bordo de una motocicleta, quienes abrieron fuego en su contra. Se escucharon más de cinco detonaciones, lo que provocó que el conductor perdiera el control y la unidad quedara detenida sobre el camellón lateral.

Policías resguardan el lugar donde ocurrió un ataque armado en Canal de Río Churubusco y Eje 4 Sur, colonia El Rodeo, en Iztacalco, mientras peritos realizan las investigaciones. Excélsior / Julio Montes

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al sitio tras recibir el reporte y solicitaron el apoyo de servicios de emergencia. Paramédicos confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, mientras que la mujer fue trasladada de urgencia a un hospital cercano para recibir atención médica.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana resguardan la zona tras un ataque armado en Canal de Río Churubusco y Eje 4 Sur, colonia El Rodeo, alcaldía Iztacalco. Excélsior / Julio Montes

La zona fue acordonada por policías capitalinos para facilitar las labores periciales y se cerró la circulación vehicular en el punto. La dependencia informó que ya se realiza el análisis de cámaras de videovigilancia para identificar la ruta de escape y dar con los probables responsables del ataque, mientras el Ministerio Público inició la carpeta de investigación correspondiente.

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