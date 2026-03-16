Asesinan a hombre y lesionan a mujer en ataque en Río Churubusco, Iztacalco
Ataque armado en Canal de Río Churubusco deja un hombre muerto y una mujer herida en Iztacalco; SSC analiza cámaras para ubicar a los responsables
Un hombre de 28 años fue asesinado y una mujer de 37 resultó lesionada tras un ataque directo perpetrado la mañana de este lunes mientras circulaban en una camioneta sobre los carriles centrales de Canal de Río Churubusco, a la altura del cruce con Eje 4 Sur, en la colonia El Rodeo, alcaldía Iztacalco.
De acuerdo con versiones de testigos recabadas en el lugar, los ocupantes del vehículo fueron alcanzados por sujetos a bordo de una motocicleta, quienes abrieron fuego en su contra. Se escucharon más de cinco detonaciones, lo que provocó que el conductor perdiera el control y la unidad quedara detenida sobre el camellón lateral.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al sitio tras recibir el reporte y solicitaron el apoyo de servicios de emergencia. Paramédicos confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, mientras que la mujer fue trasladada de urgencia a un hospital cercano para recibir atención médica.
La zona fue acordonada por policías capitalinos para facilitar las labores periciales y se cerró la circulación vehicular en el punto. La dependencia informó que ya se realiza el análisis de cámaras de videovigilancia para identificar la ruta de escape y dar con los probables responsables del ataque, mientras el Ministerio Público inició la carpeta de investigación correspondiente.
«pev»