Se registran lluvias ligeras en la CDMX por frente frío

Lluvias ligeras de menos de dos milímetros, es decir, dos litros por metro cuadrado, se registraron este lunes en alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) como Milpa Alta, Tlalpan, Coyoacán, Iztapalapa y Cuauhtémoc.

Los registros de la Secretaría de Gestión Integral del Agua indicaron que a las 19:00 horas habían caído 1.25 mm en la zona de Ejército de Oriente.

Las lluvias y la baja de temperatura en la capital ocurrió debido al frente frío número 41 que trajo consigo masa de aire ártico, una vaguada polar, y corriente en chorro, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

También se registró actividad eléctrica en las alcaldías Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco e Iztapalapa.

Continuarán las lluvias este martes

Para este martes continuarán las lluvias y podrían llegar hasta 25 mm y probable caída de aguanieve en las zonas montañosas.

Por la mañana, se espera cielo nublado con lloviznas, ambiente frío a fresco en la región y de frío a muy frío con posibles heladas y bancos de niebla en zonas altas, asimismo, prevalecerán las condiciones para la caída de nieve/aguanieve en las cimas montañosas de la región.

Durante la tarde, ambiente templado, cielo nublado con probabilidad de chubascos en la Ciudad de México y lluvias puntuales fuertes en el Estado de México, dichas lluvias podrían acompañarse con descargas eléctricas.

Viento de componente oeste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 9 a 11 °C y la máxima de 19 a 21 °C. Para Toluca, Edomex, se prevé una temperatura mínima de 7 a 9 °C y una máxima de 17 a 19 °C.

Para el miércoles, los pronósticos estiman que ya no habrá lluvia.

JCS