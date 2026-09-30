“Se llevaron el corazón de los niños”: Estafan con casi 5 mdp a karatecas con falso viaje a Japón

POR: MARÍA FERNANDA CASTAÑEDA

La ilusión de representar a México en un torneo internacional de karate en Japón terminó para más de 50 personas entre alumnos, padres e instructores, en un presunto fraude y un duro golpe tras meses de entrenamiento para cumplir ese objetivo.

Los padres de familia señalan a Ricardo Galina y Teresa Orta, madre e hijo, quienes estaban al frente de Galina Karate ubicada en la colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero, como los presuntos responsables de la estafa por casi 5 millones de pesos.

Para Pablo Godínez, que formó parte de la academia como alumno e instructor, este episodio dejó una ruptura de confianza que por años construyeron ambos profesores.

“Me siento muy decepcionado, me siento muy traicionado, hasta usado por ellos… Yo solamente les podría decir que den la cara y que realmente digan la verdad.”

Desde noviembre de 2025, las familias comenzaron a pagar cada mes distintos paquetes que tenían un costo de entre 3 mil 560 y 3 mil 960 dólares, dependiendo si se trataba de un competidor o acompañante; incluían la inscripción al torneo, hospedaje y el viaje que se realizaría a mediados de septiembre.

Desde finales del año pasado, las familias de la academia comenzaron a realizar pagos mensuales para cubrir paquetes que oscilaban entre los 3 mil 560 y los 3 mil 960 dólares por persona. Especial

Los alumnos más avanzados participarían en la competencia, mientras que los menores formarían parte de seminarios y actividades turísticas.

Los sacrificios para llegar al torneo

El compromiso de poder representar a México comenzó mucho antes de abordar un avión. Los afectados señalaron haber pagado hasta 270 mil pesos a una cuenta a nombre de Ricardo Galina, que incluían anticipos de uniformes que nunca fueron entregados.

“En noviembre se nos empezó a pedir los primeros pagos. Lo que pagué en total fueron 139 mil 464 pesos”, dijo una madre.

Algunas familias reportaron desembolsos acumulados de hasta 270 mil pesos. Especial

Conforme se acercaba la fecha, los padres comenzaron a pedir información pues no habían recibido los boletos ni confirmaciones de las reservaciones. Ante la falta de respuestas, buscaron directamente a los organizadores del torneo y descubrieron que las reservaciones habían sido canceladas y que, además, existía una penalización pendiente de 10 mil 600 dólares.

“Yo me comunico con los otros avanzados. Les digo: oigan está de la fregada, no hay nada. Ricardo nos vio la cara. Nunca dio nada, entonces realmente la cadena del dinero se acaba con él”, señaló Jorge Orozco, instructor de Galina Karate.

A menos de 48 horas de la salida, en una junta convocada dentro de la academia, Ricardo explicó a las familias que había sido víctima de estafa por una agencia de viajes ajena al torneo, a la que supuestamente entregó alrededor de 4 millones 600 mil pesos en criptomonedas. Aunque dijo haber presentado una denuncia, los padres e instructores aseguran que nunca recibieron pruebas del pago.

El viaje finalmente no se concretó para la mayoría de los integrantes de la academia. Solo dos alumnos lograron llegar a Japón, después de que los organizadores del torneo conocieran la situación y ayudaran a cubrir su estancia para que pudieran participar.

Para el resto, la pérdida no fue únicamente económica.

“Se llevaron el corazón de los niños, los sentimientos, esa confianza en que iban a competir por México y esa desilusión. Y no nada más fue para ellos”, contó la abuela de uno de los alumnos afectados.

Los menores no solo han sufrido consecuencias emocionales; algunos incluso han tenido dificultades para regresar a la escuela, por lo que sus familias han recurrido a terapia psicológica para ayudarlos a enfrentar lo ocurrido.

Únicamente dos competidores lograron viajar luego de que los organizadores internacionales, al enterarse del engaño, absorbieran sus gastos de estancia para permitirles participar. Especial

“Para nosotros no nada más es el dinero, son sacrificios. Hay que pagar psicólogos porque los niños también quedaron mal y eso no se vale”, señaló una madre.

Actualmente existen cuatro denuncias activas contra Ricardo Galina y Teresa Orta, de quienes los padres dicen no saber nada desde hace días. Además se sumó una denuncia colectiva presentada ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX) para que se investigue qué ocurrió con el dinero entregado.

Un nuevo comienzo en el karate

Desde hace tres semanas, padres y alumnos comenzaron a reunirse nuevamente. Primero buscaron espacios improvisados; después consiguieron un lugar en el patio de una casa para retomar sus entrenamientos tras varios días de incertidumbre, tristeza y miedo.

“No queremos que los niños pierdan el karate, que pierdan sus entrenamientos, porque todo ese esfuerzo nadie se los quita”, mencionó Pablo Godínez.

Mientras el proceso continúa, la academia permanece cerrada. Aseguran que detrás de la supuesta estafa también hay cobros adelantados de anualidades, préstamos personales que pidieron ambos profesores y hasta una supuesta deuda por la renta del local dentro de Plaza Lindavista.