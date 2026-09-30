Proponen que escuelas enseñen uso responsable de inteligencia artificial

El diputado local del PAN, Ricardo Rubio Torres, presentó una iniciativa para que la Ley de Educación de la Ciudad de México incluya la alfabetización en inteligencia artificial, para que los estudiantes aprendan a utilizar estas herramientas de manera crítica y responsable.

En el pleno del Congreso de la Ciudad de México, Rubio expuso que la inteligencia artificial ya forma parte de las actividades escolares de miles de estudiantes y, de acuerdo a información de la OCDE, derivada de PISA 2025 el 47 por ciento de los estudiantes en México utiliza chatbots de inteligencia artificial para ayudarse a aprender al menos una vez por semana.

De ellos, 40 por ciento los utiliza para realizar investigación preliminar sobre nuevos temas; 34 por ciento para resumir textos y 35 por ciento para elaborar borradores de trabajos escritos.

Por esa razón, Rubio propuso al Congreso local incorporar en la legislación local el concepto de alfabetización en inteligencia artificial y entre los conocimientos que contempla la propuesta están la verificación de información, protección de datos personales, privacidad, seguridad digital.

Una herramienta de inteligencia artificial puede ayudar a comprender un concepto, generar ejemplos o apoyar una investigación, pero el estudiante debe conservar la capacidad de analizar, verificar y explicar aquello que presenta como resultado de su trabajo”, explicó Rubio.

La necesidad de establecer esta formación está respaldada por la experiencia educativa reciente en México: en abril de 2026 la Secretaría de Educación Pública (SEP) presentó los resultados de una encuesta nacional, en la que se reportó que más del 60 por ciento utiliza inteligencia artificial generativa de manera cotidiana y que ocho de cada diez estudiantes la emplean para elaborar textos.

La iniciativa plantea que las autoridades educativas desarrollen competencias que permitan a las y los estudiantes comprender, utilizar y crear con inteligencia artificial, siempre considerando la protección de sus datos personales. La iniciativa se envió a comisiones, para ser dictaminada.