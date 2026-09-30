Coparmex CDMX y ASF coinciden en fortalecer rendición de cuentas
La Coparmex CDMX expuso que los controles internos y la trazabilidad permiten identificar riesgos antes de que se conviertan en crisis
La Confederación Patronal de la República Mexicana en la Ciudad de México (Coparmex CDMX) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) plantearon la necesidad de fortalecer la cultura de prevención, transparencia y rendición de cuentas para generar confianza en las instituciones y la actividad económica.
El presidente de Coparmex Ciudad de México, Adal Ortiz Ávalos, sostuvo que la relación entre fiscalización y actividad empresarial es fundamental, pues una empresa no decide invertir únicamente cuando encuentra oportunidades, sino cuando existen reglas claras e instituciones que funcionan.
“La impunidad nunca ha generado inversión ni desarrollo; al contrario, erosiona la confianza, un activo que tarda años en construirse y muy poco tiempo en perderse”, por lo que consideró que abrir el diálogo con la ASF es de vital importancia para reforzar una agenda de colaboración.
El titular de la ASF, Aureliano Hernández Palacios, habló de la importancia de fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y las denuncias para contener de manera inmediata posibles actos de corrupción, extorsión o soborno.
Y habló de la necesidad de construir una fiscalización mediante el trabajo conjunto con cámaras empresariales, asociaciones y ciudadanía en general.
Los integrantes de Coparmex CDMX expusieron que herramientas como el compliance, los controles internos y la trazabilidad permiten identificar riesgos antes de que se conviertan en crisis.