Coparmex CDMX y ASF coinciden en fortalecer rendición de cuentas

La Confederación Patronal de la República Mexicana en la Ciudad de México (Coparmex CDMX) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) plantearon la necesidad de fortalecer la cultura de prevención, transparencia y rendición de cuentas para generar confianza en las instituciones y la actividad económica.

El presidente de Coparmex Ciudad de México, Adal Ortiz Ávalos, sostuvo que la relación entre fiscalización y actividad empresarial es fundamental, pues una empresa no decide invertir únicamente cuando encuentra oportunidades, sino cuando existen reglas claras e instituciones que funcionan.

“La impunidad nunca ha generado inversión ni desarrollo; al contrario, erosiona la confianza, un activo que tarda años en construirse y muy poco tiempo en perderse”, por lo que consideró que abrir el diálogo con la ASF es de vital importancia para reforzar una agenda de colaboración.

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El titular de la ASF, Aureliano Hernández Palacios, habló de la importancia de fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y las denuncias para contener de manera inmediata posibles actos de corrupción, extorsión o soborno.

Y habló de la necesidad de construir una fiscalización mediante el trabajo conjunto con cámaras empresariales, asociaciones y ciudadanía en general.

Los integrantes de Coparmex CDMX expusieron que herramientas como el compliance, los controles internos y la trazabilidad permiten identificar riesgos antes de que se conviertan en crisis.