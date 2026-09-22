El sueño de una casa terminó en pesadilla: las defraudaron con falsos remates

Lo que comenzó como la búsqueda de una vivienda a un precio accesible terminó convirtiéndose en una estafa que llevó a dos mujeres a perder dinero e incluso a una de ellas su actual hogar.

Milagros Leticia y Janeth Bazaldúa relataron a Excélsior que vieron la venta de inmuebles a través de Internet mediante la inmobiliaria Más Hogar, cuyas oficinas estaban ubicadas en Polanco, donde recibieron explicaciones sobre el proceso para adquirir propiedades en remate.

Ambas aseguran que, después de realizar pagos de más de 300 mil pesos y firmar contratos, perdieron contacto con los representantes de la empresa que habían contratado.

Milagros Leticia explicó que comenzó a buscar una vivienda después de pensionarse. Al contar con algunos ahorros, ella y su esposo se interesaron en adquirir un inmueble mediante el esquema de remate.

La búsqueda inició a través de la plataforma Inmuebles24, donde encontraron una propiedad en Benito Juárez (Ixcateopan 201, Letran Valle).

En la plataforma de anuncios inmobiliarios sigue en venta la casa de Letrán Valle. Especial

Posteriormente, una supuesta vendedora se comunicó con ellos vía WhatsApp y concertaron una cita.

De acuerdo con su testimonio, en ese lugar les explicaron que para participar en el proceso debían firmar un contrato de servicios profesionales para ser representados durante el procedimiento de remate.

La pareja aceptó y el 31 de marzo de 2025 firmó el contrato, que, según Milagros, fue celebrado con una empresa denominada Fundalimi Constructora S.A. de C.V.

Como parte del acuerdo, realizaron una transferencia bancaria por 350 mil pesos a una cuenta a nombre de la empresa del banco BBVA.

La mujer aseguró que inicialmente recibió información periódica sobre el supuesto avance del procedimiento. Incluso, dijo, posteriormente les solicitaron documentación personal y estados de cuenta para acreditar que podrían cubrir el valor restante del inmueble en caso de que les fuera asignado.

Sin embargo, después de varios meses comenzaron los problemas de comunicación.

Reproducir La Condusef alertó por la estafa de ‘transferencia retenida’, un fraude con mensajes falsos que simulan notificaciones bancarias. #fraudebancario #estafadigital #transferenciaretenida #noticias #cdmx #méxico #mexico #noticiasméxico #viral #banco

Posteriormente, la empresa habría cambiado de oficinas y de personal. Aunque en un principio un nuevo abogado retomó el contacto y volvió a proporcionarles información sobre el supuesto procedimiento, la comunicación nuevamente se interrumpió.

Actualmente, Milagros asegura que sus mensajes de WhatsApp ya no son respondidos y que algunos correos electrónicos son devueltos porque la cuenta aparentemente dejó de existir.

La mujer sostiene que buscó información en internet y encontró a otra persona que relataba una experiencia similar.

Además de recuperar sus ahorros, su principal preocupación es evitar que otras personas sean víctimas de una situación semejante.

Quisiera que no siguiera cayendo gente en esta situación”, manifestó.

El caso de Janeth Bazaldúa presenta similitudes. La ilustradora aseguró que hace más de un año tuvo contacto con la misma empresa después de encontrar una propiedad que le interesaba adquirir.

Al igual que Milagros, afirmó que investigó previamente a la empresa para cerciorarse de que existiera y que, en un primer momento, todo parecía estar en orden.

Janeth relató que entregó 300 mil pesos para formalizar el contrato. Para conseguir el dinero, incluso habría hipotecado su propio departamento con la intención de adquirir la vivienda que pretendía comprar.

La ilustradora Janeth Bazaldúa aseguró que hace más de un año tuvo contacto con la misma empresa después de encontrar una propiedad que le interesaba adquirir. Héctor López

Sin embargo, con el paso del tiempo comenzó a perder contacto con los representantes de la empresa. Cuando intentó acudir nuevamente a las oficinas donde había firmado el contrato, aseguró que la compañía ya no se encontraba en ese lugar

La mujer también manifestó su preocupación porque la propiedad ubicada (Justo Sierra 7) en Satélite, Estado de México por la que due defraudada, continúa apareciendo anunciada en plataformas inmobiliarias.

Las dos mujeres cuestionaron que propiedades relacionadas con sus experiencias continúen apareciendo en sitios de internet y plantearon la necesidad de revisar qué controles existen sobre las empresas que utilizan espacios o plataformas inmobiliarias para promocionar este tipo de operaciones.

Milagros señaló que busca orientación para presentar una denuncia formal, pues aseguró que no cuenta con recursos suficientes para contratar un abogado particular.

Luego de pensionarse, Milagros Leticia comenzó a buscar una vivienda. Al contar con algunos ahorros, ella y su esposo se interesaron en adquirir un inmueble mediante el esquema de remate. Héctor López

Les ofrecen asesoría

En respuesta a una consulta sobre dichos casos, la Fiscalía General de Justicia informó a este diario que se puso en contacto con las víctimas.

Respecto a Milagros, la autoridad informó: “Se contactó a Leticia Uribe Carbajal para conocer su situación sobre un supuesto fraude inmobiliario. Se le proporcionó asesoría para iniciar la denuncia formal por el tema de fraude. Se le proporcionó el link de denuncia digital en el cual puede ubicar el ministerio público que le quede más cercano a su domicilio y se le indicó qué debe de llevar para poder iniciar su denuncia, de igual manera se proporcionó número de oficina por si llegara a tener alguna duda posterior, agradece la llamada”.

De igual “se contactó a la señora Janeth Bezaldúa, a la cual de la misma forma se le asesoró para que pueda iniciar su denuncia formal por los hechos que nos comenta, proporcionando link para iniciar denuncia o localizar el ministerio público más cercano a su domicilio, también se le compartió número de oficina por si llegará a necesitar apoyo posterior”.