Fuerte lluvia y granizadas golpean zonas de CDMX

Durante la tarde de este miércoles se registraron fuertes aguaceros y granizadas en varios puntos de la Ciudad de México, las cuales generaron afectaciones, aunque la lluvia cayó en toda la capital hubo zonas donde fue más intensa.

En Xochimilco se registraron inundaciones en poblados como Santa Cruz Acalpixca y San Gregorio Atlapulco.

Las bajadas de aguas broncas arrastraron un vehículo compacto en San Gregorio Atlapulco, las imágenes fueron difundidas en redes sociales.

Para las 19:00 horas, el aguacero más intenso se registró en la estación pluviométrica El Molino, ubicada en la Avenida Canal de Chalco, en Iztapalapa, cerca de los límites con Xochimilco, en donde ya se habían acumulado 32.50 milímetros de lluvia, equivalente a 32.50 litros por metro cuadrado.

En las inmediaciones de la Alameda Oriente, en Venustiano Carranza, eran 25.75 milímetros; en Manantial Tulmiac, Milpa Alta, 24.75 milímetros y en el Bosque de Tlalpan, 20.25 milímetros.

Se registraron granizadas en las colonias San Rafael y Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc, así como encharcamientos en calles de las alcaldías Álvaro Obregón y Cuauhtémoc, entre otras.

También se encharcaron Insurgentes, Paseo de la Reforma, Periférico, Zacatepetl, entre otras.

El Heroico Cuerpo de Bomberos atendió caída de ramas y árboles en Iztapalapa, Xochimilco, entre otras.

Cerca de las 16:00 horas, la lluvia con tormenta eléctrica provocó la suspensión durante aproximadamente una hora del servicio en la Línea 1 del Cablebús.

Las Líneas 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12 y B del Metro operaron con marcha lenta de seguridad, lo que provocó saturación en algunas estaciones.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SHIRPC) mantenía la Alerta Naranja por lluvias fuertes y granizo en las alcaldías Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Milpa Alta, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Y la Alerta Amarilla para el resto de la capital.

La dependencia informó que un temporal de lluvias intensas afectaría a la Ciudad de México, al menos, hasta el próximo lunes.

Para este jueves se esperan lluvias vespertinas de hasta 50 milímetros, descargas eléctricas, granizo y rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.