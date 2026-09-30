Detienen a sujeto que obligaba a su hijo de 9 años a trabajar en taquerías

Un sujeto fue detenido y vinculado a proceso, ya que el Ministerio Público lo acusó de trata de personas en agravio de su hijo, al que obligaba a vender dulces y pan en la vía pública, además de ser mesero en taquerías ubicadas en varias alcaldías.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) informó que el acusado fue identificado como Juan Carlos “N”, al que se le imputó el delito de explotación laboral agravada, en perjuicio de su hijo, quien tenía 9 años al inicio de los hechos.

Las investigaciones permitieron demostrar que, entre noviembre de 2022 y noviembre de 2025, Juan Carlos obligó a su hijo a vender dulces y pan, así como ser mesero en taquerías ubicadas en las alcaldías Benito Juárez, Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Cuauhtémoc.

De las ganancias obtenidas por el menor, su padre se quedaba con todos los recursos, si el niño se negaba a trabajar, la respuesta de su padre eran las amenazas, insultos y golpes.

A partir de la denuncia presentada por la madre del niño el 28 de noviembre de 2025, el agente del Ministerio Público recabó entrevistas de la víctima y de testigos, obtuvo un dictamen pericial en psicología y reunió información para documentar condiciones de riesgo en la vía pública donde el niño habría sido obligado a vender pan”.

Con la evidencia recabada, se solicitó a un juez la orden de aprehensión en contra de Juan Carlos, la cual se concretó el 27 de septiembre por elementos de la Policía de Investigación (PDI) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El 28 de septiembre, el agente del Ministerio Público presentó los datos de prueba recabados durante la investigación, con los que la autoridad judicial determinó vincular a proceso a Juan Carlos “N”, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria”.

En el Código Penal de la Ciudad de México, el delito de trata de personas establece una condena de 10 a 15 años de prisión y una multa de de 10 mil a 15 mil días, equivalentes a un millón 173 mil pesos y un millón 759 mil pesos, respectivamente.

Además, las sanciones aumentarán en una mitad si la víctima es menor de edad o no tiene capacidad de comprender el significado del hecho o no tiene capacidad de resistir la conducta.