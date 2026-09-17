Alertan por "pensionazo", nueva estafa para engañar a adultos mayores

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México alertó sobre el "Pensionazo", una nueva modalidad de fraude que afecta a personas mayores mediante el falso ofrecimiento de gestiones para incrementar los montos de sus pensiones.

De acuerdo con el organismo, en 81 por ciento de los casos las víctimas entregaron dinero en efectivo, con cantidades que oscilan entre los cuatro y 70 mil pesos, además de identificarse que en 20 por ciento de las situaciones se solicitaron préstamos a su nombre que terminan descontándose de sus percepciones.

El reporte detalla que el contacto inicial con los defraudadores ocurre principalmente a través de redes sociales. En ese sentido, Facebook concentra 33 por ciento de los reportes, mientras que las llamadas telefónicas representan 24 por ciento.

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Para consumar el engaño, los delincuentes solicitan datos sensibles, como identificaciones oficiales, CURP, número de seguridad social y claves de Afore, también exigen anticipos económicos bajo el argumento de cubrir supuestos trámites o cuotas.

Una de las recomendaciones del Consejo es verificar directamente con las instituciones responsables de la pensión o Afore antes de contratar algún servicio. Asimismo, desconfiar de promesas de incrementos garantizados a la pensión.

Por ello, se exhortó a la ciudadanía a no entregar documentos personales, así como a evitar depósitos anticipados y consultar con familiares antes de realizar cualquier transferencia.