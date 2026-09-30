Aplazan audiencia contra Lex Ashton por traslado de emergencia a hospital

Lex Ashton, presunto responsable del homicidio de Jesús Israel, dentro del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, fue llevado de emergencia a un hospital, por lo que su audiencia intermedia fue pospuesta.

La defensa del joven y el Ministerio Público ya estaban reunidos en la sala de juzgados, para que ambas partes presentaran las pruebas en contra del acusado, al que también se le imputa la tentativa de homicidio contra un trabajador de esa escuela, cuando fueron notificados del traslado.

El juez del caso fue notificado sobre la situación de salud de Lex Ashton, por lo que la audiencia se pospuso.

Sobre su estado de salud no se reveló cuál fue el motivo específico para su traslado hospitalario.

Por este caso, ocurrido hace poco más de un año, el plantel suspendió clases por varios días, ya que los alumnos se negaron a regresar a clases si no se garantizaban las condiciones de seguridad necesarias en el CCH, peticiones a las que se sumaron los padres de los alumnos.

Las autoridades de la UNAM instalaron torniquetes, cámaras y aumentó la presencia del personal de vigilancia.

Sin embargo, durante este año se presentaron un par de agresiones con arma blanca dentro del CCH, una fue una riña entre dos alumnos en un baño, uno de los participantes en el pleito hirió en el brazo al otro alumno, la víctima fue acompañada por el área jurídica para que presentara su denuncia.

El otro caso fue el de una joven que intentó agredir con un arma blanca a una persona que brinda atención psicológica a los alumnos.