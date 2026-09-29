Mujer muere durante visita a interno en el Reclusorio Oriente

Una mujer que acudió esta tarde como visitante al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en la Ciudad de México, murió luego de presentar un malestar mientras se encontraba en el área de visita.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), personal de Seguridad Penitenciaria fue alertado debido a que la mujer comenzó a sentirse mal y manifestó que le faltaba el aire.

La visitante fue trasladada de inmediato al servicio médico del centro penitenciario, donde recibió atención y se le practicó un electrocardiograma. Sin embargo, los médicos determinaron que ya no contaba con signos vitales.

Foto: Especial

Ante el fallecimiento, las autoridades penitenciarias activaron el protocolo correspondiente y dieron aviso a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX), cuyos servicios periciales y ministeriales realizarán las diligencias para esclarecer las circunstancias del deceso.

Durante la visita, la mujer se encontraba acompañada por su hija y su madre, quienes informaron a las autoridades que padecía hipertensión y que un día antes se había sometido a una liposucción estética.

La Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la SSC informó que dará seguimiento al caso y brindará acompañamiento, tanto a los familiares de la mujer como a la Persona Privada de la Libertad (PPL) a quien acudió a visitar.

Las causas precisas de la muerte serán determinadas por las autoridades ministeriales y periciales.